Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray, maçın hazırlıklarını tamamladı.

, Trendyol 'in 7. haftasında Corendon ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın saat 20.00'de deplasmanda Corendon Alanyaspor'a konuk olacak.

