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Galatasaray-Alanyaspor maçının VAR'ı Yaşar Kemal Uğurlu oldu

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray-Alanyaspor arasında oynanacak maçının VAR'ı (Video Yardımcı Hakem) Yaşar Kemal Uğurlu oldu.

Galatasaray-Alanyaspor maçının VAR'ı Yaşar Kemal Uğurlu oldu

Trendyol 'in 8. hafta maçında , saat 19.00'da RAMS Park'ta Alanyaspor ile karşılaşacak.

Mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Türkmen'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Samet Çavuş yapacak. Turgut Doman da müsabakanın 4. hakemi olacak.

Maçta VAR koltuğunda Yaşar Kemal Uğurlu yer alacak. AVAR'da ise Ogün Kamacı görev yapacak.

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