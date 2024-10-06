Galatasaray-Alanyaspor maçının VAR'ı Yaşar Kemal Uğurlu oldu

Trendyol Süper Lig'in 8. hafta maçında Galatasaray, saat 19.00'da RAMS Park'ta Alanyaspor ile karşılaşacak.

Mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Türkmen'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Samet Çavuş yapacak. Turgut Doman da müsabakanın 4. hakemi olacak.

