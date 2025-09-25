Galatasaray, Alanyaspor'a karşı çok üstün
Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında karşılaşacağı Alanyaspor'a karşı önemli bir üstünlük yakaladı.
Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'de 26 Eylül Cuma günü 19. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında 2016-2017 sezonunda başlayan rekabette sarı-kırmızılılar 12, turuncu-yeşilliler ise 3 kez kazandı. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı.
Geride kalan 18 maçta sarı-kırmızılı takımın 42 golüne, Alanya ekibi 18 golle karşılık verdi.
LİGDEKİ SON 5 MAÇTA GALATASARAY KAZANDI
Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor'u ligde oynadığı son 5 maçta mağlup etti.
Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu karşılaşmaların ikisini 4-0'lık skorlarla kazanırken, birer kez de rakibini 2-1, 1-0 ve 4-1'lik skorlarla yendi.
ALANYA'DAKİ MAÇLAR
İki takım arasında Alanya'da oynanan maçlarda da Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor.
Sarı-kırmızılı ekip, Alanyaspor'a konuk olduğu 9 maçın 6'sını kazandı. Alanya'daki maçlardan bir kez ev sahibi takım üstün ayrılırken, 2 müsabaka ise berabere bitti.
Söz konusu müsabakalarda Galatasaray 20, Alanyaspor 12 kez ağları havalandırdı.
EN FARKLI GALİBİYETLER
Galatasaray, Alanyaspor karşısında en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta 6-0'lık skorla elde etti.
Alanyaspor'un ise rekabetteki en farklı galibiyetini 2019-2020 sezonunda Alanya'da yapılan maçta 4-1'lik skorla aldı.
- Etiketler :
- Süper Lig
- Galatasaray
- Alanyaspor