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Galatasaray, Alanyaspor'a konuk oluyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta maçında deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar'da sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. İşte ayrıntılar ve muhtemel 11'ler...

Galatasaray, Alanyaspor'a konuk oluyor
Galatasaray, Alanyaspor'a konuk oluyor

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'da hedef, puan farkını koruyarak liderliği sürdürmek. Sarı-kırmızılılar, Spor Toto 'in 30. haftasında Corendon 'a konuk olacak.

Ligde çıktığı son 17 maçın 16'sını kazanan ve yalnızca 1 yenilgi alan Okan Buruk'un öğrencileri, 66 puan ile zirvede yer alıyor.

Galatasaray Alanyaspor maçı öncesi tam kadro olarak hazır. Sarı-kırmızılılar'da sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

Sarı-kırmızılılar'da Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sergio Oliveira sarı kart ceza sınırında.

Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Alanyaspor'da Umut Güneş kırmızı kart cezası ve Candeias sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Kırbıyık Holding Stadı'nda 18 Nisan saat 20.30'da başlayacak maçı Abdulkadir Bitigen yönetecek.

GALATASARAY MUHTEMEL 11

Muslera
Boey-Nelsson-Abdülkerim-Adekugbe
Torreira-Oliveira
Rashica-Mertens-Kerem
Icardi

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