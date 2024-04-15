NTV.COM.TR’ye geri dön

Galatasaray, Alanyaspor'a konuk oluyor (Canlı anlatım)

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, Alanyaspor'a konuk oluyor. İşte ayrıntılar ve karşılaşmanın canlı anlatımı...

Galatasaray, Alanyaspor'a konuk oluyor (Canlı anlatım)
Alanyaspor - Galatasaray Maçı Ne Zaman

, 'in  32. haftanın son maçında Alanyaspor'a konuk oluyor.

Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetiyor. 

VAR odasında Portekiz Federasyonu'ndan Fabio Melo görev alıyor. 

Galatasaray'da Aurier ilk kez ilk 11'de başladı. 

5 İSİM CEZA SINIRINDA

Kerem Aktürkoğlu, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan ve Hakim Ziyech sarı kart görmeleri durumunda 33. haftadaki Pendikspor maçında forma giyemeyecek.

CANLI ANLATIM

1' Maç başladı

12' Victor Nelsson, müdahalesiyle Ahmed Hassan'ın gol girişimine izin vermedi

14' Torreira'nın şutu savunmadan döndü

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Aurier-Nelsson-Abdülkerim-Köhn, Torreira-Kerem Demirbay, Barış-Mertens-Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec, Richard, Fer, Oğuz, Efecan, Yusuf, Ahmed Hassan

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;