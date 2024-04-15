Galatasaray, Alanyaspor'a konuk oluyor (Canlı anlatım)

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftanın son maçında Alanyaspor'a konuk oluyor.
Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetiyor.
VAR odasında Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Fabio Melo görev alıyor.
Galatasaray'da Aurier ilk kez ilk 11'de başladı.
5 İSİM CEZA SINIRINDA
Kerem Aktürkoğlu, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan ve Hakim Ziyech sarı kart görmeleri durumunda 33. haftadaki Pendikspor maçında forma giyemeyecek.
CANLI ANLATIM
1' Maç başladı
12' Victor Nelsson, müdahalesiyle Ahmed Hassan'ın gol girişimine izin vermedi
14' Torreira'nın şutu savunmadan döndü
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Aurier-Nelsson-Abdülkerim-Köhn, Torreira-Kerem Demirbay, Barış-Mertens-Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec, Richard, Fer, Oğuz, Efecan, Yusuf, Ahmed Hassan
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