Galatasaray, Alanyaspor'u yendi ve Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
03.03.2026 19:43
Son Güncelleme: 03.03.2026 22:30
Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'u mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu dördüncü ve son hafta maçında Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Alanya Oba Stadı'ndaki müsabaka, sarı-kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada penaltıdan Barış Alper Yılmaz ve 29. dakikada Renato Nhaga kaydetti. Alanyaspor'un tek sayısı ise 78. dakikada Mounie'den geldi.
Bu skorun ardından Galatasaray, gruptaki puanını 12 yaptı ve lider olarak Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı. Alanyaspor ise 7 puanla üçüncü sırada yer aldı.
Galatasaraylı futbolcuların gol sevinci.
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
6' GOL! Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti.
29' GOL! Galatasaray, Nhaga'nın golüyle Alanyaspor karşısında 2-0 öne geçti.
İlk yarı sona erdi.
46' İkinci devre başladı.
78' GOL! Alanyaspor, Mounie ile Galatasaray karşısında farkı 1'e indirdi.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir, Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Boluspor ve Fethiyespor ile A Grubu'nda yer alıyor.
Format gereği grubundaki takımlardan dördüyle karşılaşacak Galatasaray, ilk haftada RAMS Başakşehir'i 1-0, ikinci haftada Fethiyespor'u 2-1 ve üçüncü haftada da İstanbulspor'u 3-1 yendi. Grupta en üst sırada bulunan sarı-kırmızılı ekip, Corendon Alanyaspor galibiyetiyle 4'te 4 yapmayı hedefliyor.
Alanyaspor ise grupta 7 puanla 2. sırada yer alıyor.
Alanyasporlu Fatih Aksoy ve Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'ın ikili mücadelesi.
İLK 11'LER
Alanyaspor: Victor, Aliti, Efecan, Enes, Güven, Hagi, Janvier, Fatih, İbrahim, Viana, Makouta.
Galatasaray: Günay, Boey, Kaan, Eren, Jakobs, İlkay, Nhaga, Barış, Ahmed, Asprilla, Sane.