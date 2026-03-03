Galatasaray, Alanyaspor'u yendi ve Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu dördüncü ve son hafta maçında Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Alanya Oba Stadı'ndaki müsabaka, sarı-kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada penaltıdan Barış Alper Yılmaz ve 29. dakikada Renato Nhaga kaydetti. Alanyaspor'un tek sayısı ise 78. dakikada Mounie'den geldi.

Bu skorun ardından Galatasaray, gruptaki puanını 12 yaptı ve lider olarak Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı. Alanyaspor ise 7 puanla üçüncü sırada yer aldı.