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Galatasaray Ali Turap Bülbül ile sözleşme yeniledi

Galatasaray, Ali Turap Bülbül'ün sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattığını açıkladı.

Galatasaray Ali Turap Bülbül ile sözleşme yeniledi

, 19 yaşındaki genç sağ bek Ali Turap Bülbül'ün sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattığını duyurdu 

Sarı-kırmızılı ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Akademi futbolcumuz Ali Turap Bülbül ile 2026/2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalanmıştır.”

Ali Turap Bülbül, bu sezon Galatasaray formasıyla 2 ve 1 Türkiye Kupası olmak üzere 3 maça çıktı. Söz konusu bu karşılaşmalarda 19 yaşındaki genç oyuncu, 107 dakika süre aldı.

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