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Galatasaray-Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası)

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu maçında bu akşam TFF 1. Lig ekiplerin Ankara Keçiörengücü'nü sahasında ağırlayacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna kalabilmek için mücadele edecek olan Galatasaray, rakibini yenerek bir üst tura yükselmek istiyor. Peki, Galatasaray-Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray-Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası)

5. eleme turu maçında bu akşam Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası maçlarının sona ermesinin ardından ilk resmi maçına çıkacak olan Galatasaray, kazanmak için sahada olacak. Peki, Galatasaray-Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda bu akşam saat 21.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek.

Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇLARI

Galatasaray, Dünya Kupası arasında 3'ü Antalya'da, 2'si İstanbul'da olmak üzere 5 hazırlık maçı yaptı.

Sarı-kırmızılılar, Toulouse'u 2-1 mağlup ederken, Rayo Vallecano'ya 1-0, Villarreal'e 4-3 ve Lazio'ya 2-1 yenildi. Adana Demirspor ile de 2-2 berabere kaldı.

Galatasaray-Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası) - 1

İKİ TAKIMIN KUPADAKİ MAÇLARI

Galatasaray, bu sezon Türkiye Kupası'na 3. Eleme Turu'ndan katıldı. Sarı-kırmızılılar, bu turda Kastamonuspor'u 7-0'lık skorla geçerken, 4. turda da Ofspor'u 2-1'lik skorla eledi ve 5. tura yükseldi.

Ankara Keçiörengücü de kupa serüvenine 3. turdan başladı. Ankara ekibi, 3. turda Diyarbekirspor'u 4-1, 4. turda da Bulvarspor'u 4-2'lik skorla mağlup ederek 5. tura çıktı.

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