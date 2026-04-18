Galatasaray, Ankara'da kazandı ve zirvede fark 4'e yükseldi
18.04.2026 18:54
Son Güncelleme: 18.04.2026 21:58
Galatasaraylı futbolcuların gol sevinci.
Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği'ni yenerek zirvede farkı yeniden 4'e yükseltti.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı-kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Mauro Icardi ve 35. dakikada Yunus Akgün kaydetti. Gençlerbirliği'nin tek sayısı 67. dakikada Niang'dan geldi.
Bu skorun ardından puanını 71'e yükselten Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını 4'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Üst üste 5. yenilgisini alan Gençlerbirliği ise 25 puanla 15. basamakta yer buldu.
Galatasaray, Süper Lig'de gelecek hafta Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Gençlerbirliği ise Kocaelispor'u konuk edecek.
ZİRVEDE PUAN DURUMU
1 - Galatasaray: 71 puan
2 - Fenerbahçe: 67 puan
3 - Trabzonspor: 64 puan (1 maçı eksik)
BURUK'TAN İKİ FARKLI TERCİH
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği deplasmanında takımında iki değişikliğe gitti.
Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Okan Buruk, geçen hafta Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ilk 11'inde 2 oyuncuyu değiştirdi.
Buruk, Sacha Boey ile İlkay Gündoğan'ın yerine Mauro Icardi ve Yunus Akgün'e forma verdi.
Kalede Uğurcan Çakır'a görev veren Okan Buruk, savunma dörtlüsünü Sallai, Abdülkerim Bardakçı, Sanchez ve Jakobs'tan kurdu. Orta sahada Torreira-Sara ikilisine şans veren Buruk, kanatlarda Barış Alper Yılmaz ile Leroy Sane'yi oynattı. Forvet arkasında Yunus Akgün'ün oynadığı Galatasaray'ın ileri ucunda Icardi forma giydi.
Galatasaraylı futbolcuların maç içinde kurduğu baraj.
OSIMHEN KADRODA YER ALMADI
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Ankara'ya getirilmesine rağmen maç kadrosuna alınmadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18 Mart'ta oynanan Liverpool maçında kolunda kırık meydana gelen yıldız golcü, takımının Trabzonspor, Göztepe, Kocaelispor maçlarını kaçırmıştı.
Takım kafilesiyle Ankara deplasmanına getirilen Osimhen, teknik direktör Okan Buruk'un kararıyla maç kadrosuna dahil edilmedi.
Galatasaraylı Victor Osimhen, maç öncesi taraftarları selamladı.
ICARDI VE YUNUS İKİ MAÇ SONRA
Galatasaray'da Icardi ile Yunus Akgün, iki maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.
Son olarak Trabzonspor maçında oynayan Icardi ve Yunus, Göztepe ile Kocaelispor karşılaşmalarında sonradan oyuna girmişti.
Galatasaraylı futbolcuların gol sevinci.
DEMİREL'DEN İKİ DEĞİŞİKLİK
Natura Dünyası Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel de geçen hafta 3-0 kaybettikleri Rams Başakşehir maçının ilk 11'inden iki değişiklik yaptı.
Volkan Demirel, geçen hafta ilk 11'de oynayan Perreira ile Onyekuru'yu Galatasaray maçı kadrosuna almadı. Bu isimlerin yerine Gençlerbirliği'nde kart cezası biten Goutas ile Niang ilk 11'de forma giydi.
TRİBÜNLERİN TAMAMI DOLDU
Gençlerbirliği-Galatasaray maçına hem ev sahibi hem de konuk takımın taraftarları büyük ilgi gösterdi.
Gençlerbirliği Kulübü, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş maçlarında olduğu gibi Galatasaray taraftarına da bir kale arkasının tamamını verdi.
Sarı-kırmızılı taraftarlar kendilerine ayrılan kale arkası tribününün tamamını doldurdu. Gençlerbirliği taraftarı da stadın geri kalan dörtte üçlük bölümünü doldurarak takımlarına destek oldu.
Öte yandan her iki takım oyuncuları sahaya "Kaybettiğimiz Her Çocuk, Kalbimizde Açılan Yaradır. Başımız Sağ Olsun" pankartıyla çıkarak Kahramanmaraş'ta okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenleri andı. Maç öncesi de vefat edenler için saygı duruşunda bulunuldu.