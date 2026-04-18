Galatasaray, Ankara'da kazandı ve zirvede fark 4'e yükseldi

18.04.2026 18:54

Son Güncelleme: 18.04.2026 21:58

Anadolu Ajansı

Galatasaraylı futbolcuların gol sevinci.

NTV - Haber Merkezi

Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği'ni yenerek zirvede farkı yeniden 4'e yükseltti.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

 

Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı-kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

 

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Mauro Icardi ve 35. dakikada Yunus Akgün kaydetti. Gençlerbirliği'nin tek sayısı 67. dakikada Niang'dan geldi.

 

Bu skorun ardından puanını 71'e yükselten Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını 4'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Üst üste 5. yenilgisini alan Gençlerbirliği ise 25 puanla 15. basamakta yer buldu.

 

Galatasaray, Süper Lig'de gelecek hafta Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Gençlerbirliği ise Kocaelispor'u konuk edecek.

 

ZİRVEDE PUAN DURUMU

 

1 - Galatasaray: 71 puan

2 - Fenerbahçe: 67 puan

3 - Trabzonspor: 64 puan (1 maçı eksik)

21:42
TORREIRA'NIN VOLESİ AZ FARKLA DIŞARIDA
79. Dakika: Galatasaray etkili geldi. Gençlerbirliği ceza sahasında yaşanan karambol sonrası Torreira, önüne düşen topa voleyle vurdu. Meşin yuvarlak direğin hemen yanından auta gitti.
21:29
GENÇLERBİRLİĞİ FARKI 1'E İNDİRDİ
67. Dakika: Gençlerbirliği golü buldu. Ceza sahası içinde topla buluşan Adama Traore'nin içeri çevirdiği topu önce kontrol eden Niang, plase vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve skoru 2-1'e getirdi.
Anadolu Ajansı
21:27
GOL İPTAL EDİLDİ
65. Dakika: Galatasaray'ın üçüncü golü iptal edildi. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu inceleyen hakem Batuhan Kolak, ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz kıldı.
21:23
SANE ATTI, FARK AÇILDI
60. Dakika: Galatasaray üçüncü golü buldu. Sağ kanattan gelişen atakta Sallai'nin yerden ortasını tek vuruşla tamamlayan Leroy Sane, fileleri havalandırdı ve skor 3-0 oldu.
21:20
GALATASARAY TEHLİKESİ
59. Dakika: Galatasaray üçüncü gole yaklaştı. Sarı-kırmızılıların kazandığı kornerde ceza sahası içine yapılan ortaya önce Sallai sonra ise arka direkteki Abdülkerim kafasıyla vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Anadolu Ajansı
21:06
İKİNCİ YARI BAŞLADI
Gençlerbirliği-Galatasaray maçının ikinci devresi başladı.
Anadolu Ajansı
20:51
İLK DEVRE BİTTİ
Karşılaşmanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Anadolu Ajansı
20:39
FARK 2'YE YÜKSELDİ
35. Dakika: Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Organize gelişen atakta Sane'nin pasıyla ceza sahasına giren Sara'nın içeriye çevirdiği topu Yunus Akgün tamamladı ve skor 2-0'a geldi.
Anadolu Ajansı
20:18
GALATASARAY GOLE YAKLAŞTI
15. Dakika: Galatasaray ikinci gole çok yaklaştı. Sol kanattan çizgiye inen Jakobs'un içeriye çevirdiği topa hareketlenen Yunus'un kale önündeki vuruşuna savunma son anda engel oldu.
20:05
İLK GOL GELDİ
2. Dakika: Galatasaray öne geçti. Savunma arkasına gönderilen topa hareketlenen Mauro Icardi, tek vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve skor 1-0'a geldi.
Anadolu Ajansı
20:02
MAÇ BAŞLADI
Gençlerbirliği-Galatasaray müsabakasında ilk düdük geldi
Anadolu Ajansı
19:31
BURUK: "OSIMHEN İLE KONUŞTUK"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: "Rakibimizin içinde bulunduğu durum, puan alamaması, gol atmakta zorlanan bir takım görüyoruz. Her zaman oyunun içinde olan, pozisyon bulan, rakiplerine tehlike yaratan bir takım. Beraber savunma yapmayı maçın önüne koyacaklardır. Hücum geçişlerini etkili kullanmaya çalışacaklardır. Kendi oyunumuza baktığımızda tek maça düştük. Hafta içi Türkiye Kupası oynayacağız ama orada oynamayan, az süre bulan, bu maçta oynamamış oyuncuları değerlendireceğiz. Bu maça hazırlık daha rahattı. Hafta içi maç oynamadan uzun süre sonra bir maça çıkıyoruz. Kalitemizi göstermeliyiz. Sahaya doğru yayılmalıyız. Hücum gücü yüksek bir takımla sahadayız. Kazanmak için geldik. Her maç şampiyonluk maçı. Bu saatten sonra bunu yaşayabilmek, adapte olabilmek çok önemli. Oyuncularım da bunu yaşıyor. Her şey bizim elimizde. Bizim performansımız ligin kaderini belirleyecek. Oyuncularıma inanıyorum. "Osimhen... Osimhen antrenmanların belli bölümlerini yaptı. Bu antrenmanlar sonrası bir yorgunluk oluştu. Yener Hoca, ben ve Osimhen konuştuk. Bu hafta kadroda olmasını uygun görmedik. Bir sonraki kupa maçına bakabiliriz, kaç dakika oynayabilir. Fenerbahçe maçında tabii ki oynayabilecek."
Anadolu Ajansı
19:30
DEMİREL: "BİZİM KENDİ DERDİMİZ VAR"
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel: "20 bin bilet satıldı, 1 tane bile bilet kalmadı. Ankara'ya teşekkür ediyorum. Çok ihtiyacımız var puana. 1 puan alabildik. Bu 6. maçım. Takımımdan memnunum, sadece maç kazanamadık. Doğru oyunla hareket edersek puanlar alabiliriz. Bizim de hedefimiz var. Kendi derdimizdeydiz. Daha çok kazanması gereken taraf biziz. Oyuncularıma keyif alacaksınız, birbirinize sarılacaksınız dedim. İnanıyorum ki kazanacağız. Biz kişisel olarak Galatasaray'ı her anlamda analiz ettik. Önemli olan takım oyunu. Galatasaray'ın oturmuş bir oyunu var. Bunu idrak edebiliyorsunuz. Oyuncularım taktiği uygularsa sonuç alırız. Takımım bunu yapacak. Konsantreyiz. Osimhenli - Osimhensiz anlattık Galatasaray'ı. Umuyorum ki çok iyi mücadele edeceğiz ve skoru ne kadar uzatabilirsek maça o kadar ortak olabiliriz."
Anadolu Ajansı
18:53
İLK 11'LER
Gençlerbirliği: Velho, Thalisson, Goutas, Zuzek, Hanousek, Bashiru, Göktan, Oğulcan, Koita, Tongya, Niang. Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Sane, Barış, Icardi. Galatasaray'da Victor Osimhen maç kadrosunda yer almadı.
Anadolu Ajansı

BURUK'TAN İKİ FARKLI TERCİH

 

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği deplasmanında takımında iki değişikliğe gitti.

 

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Okan Buruk, geçen hafta Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ilk 11'inde 2 oyuncuyu değiştirdi.

 

Buruk, Sacha Boey ile İlkay Gündoğan'ın yerine Mauro Icardi ve Yunus Akgün'e forma verdi.

 

Kalede Uğurcan Çakır'a görev veren Okan Buruk, savunma dörtlüsünü Sallai, Abdülkerim Bardakçı, Sanchez ve Jakobs'tan kurdu. Orta sahada Torreira-Sara ikilisine şans veren Buruk, kanatlarda Barış Alper Yılmaz ile Leroy Sane'yi oynattı. Forvet arkasında Yunus Akgün'ün oynadığı Galatasaray'ın ileri ucunda Icardi forma giydi.

Anadolu Ajansı

Galatasaraylı futbolcuların maç içinde kurduğu baraj.

OSIMHEN KADRODA YER ALMADI

 

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Ankara'ya getirilmesine rağmen maç kadrosuna alınmadı.

 

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18 Mart'ta oynanan Liverpool maçında kolunda kırık meydana gelen yıldız golcü, takımının Trabzonspor, Göztepe, Kocaelispor maçlarını kaçırmıştı.

 

Takım kafilesiyle Ankara deplasmanına getirilen Osimhen, teknik direktör Okan Buruk'un kararıyla maç kadrosuna dahil edilmedi.

Anadolu Ajansı

Galatasaraylı Victor Osimhen, maç öncesi taraftarları selamladı.

ICARDI VE YUNUS İKİ MAÇ SONRA

 

Galatasaray'da Icardi ile Yunus Akgün, iki maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

 

Son olarak Trabzonspor maçında oynayan Icardi ve Yunus, Göztepe ile Kocaelispor karşılaşmalarında sonradan oyuna girmişti.

Anadolu Ajansı

Galatasaraylı futbolcuların gol sevinci.

DEMİREL'DEN İKİ DEĞİŞİKLİK

 

Natura Dünyası Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel de geçen hafta 3-0 kaybettikleri Rams Başakşehir maçının ilk 11'inden iki değişiklik yaptı.

 

Volkan Demirel, geçen hafta ilk 11'de oynayan Perreira ile Onyekuru'yu Galatasaray maçı kadrosuna almadı. Bu isimlerin yerine Gençlerbirliği'nde kart cezası biten Goutas ile Niang ilk 11'de forma giydi.

 

TRİBÜNLERİN TAMAMI DOLDU

 

Gençlerbirliği-Galatasaray maçına hem ev sahibi hem de konuk takımın taraftarları büyük ilgi gösterdi.

 

Gençlerbirliği Kulübü, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş maçlarında olduğu gibi Galatasaray taraftarına da bir kale arkasının tamamını verdi.

 

Sarı-kırmızılı taraftarlar kendilerine ayrılan kale arkası tribününün tamamını doldurdu. Gençlerbirliği taraftarı da stadın geri kalan dörtte üçlük bölümünü doldurarak takımlarına destek oldu.

 

Öte yandan her iki takım oyuncuları sahaya "Kaybettiğimiz Her Çocuk, Kalbimizde Açılan Yaradır. Başımız Sağ Olsun" pankartıyla çıkarak Kahramanmaraş'ta okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenleri andı. Maç öncesi de vefat edenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram