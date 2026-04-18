Galatasaray, Ankara'da kazandı ve zirvede fark 4'e yükseldi

BURUK: "OSIMHEN İLE KONUŞTUK"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: "Rakibimizin içinde bulunduğu durum, puan alamaması, gol atmakta zorlanan bir takım görüyoruz. Her zaman oyunun içinde olan, pozisyon bulan, rakiplerine tehlike yaratan bir takım. Beraber savunma yapmayı maçın önüne koyacaklardır. Hücum geçişlerini etkili kullanmaya çalışacaklardır. Kendi oyunumuza baktığımızda tek maça düştük. Hafta içi Türkiye Kupası oynayacağız ama orada oynamayan, az süre bulan, bu maçta oynamamış oyuncuları değerlendireceğiz. Bu maça hazırlık daha rahattı. Hafta içi maç oynamadan uzun süre sonra bir maça çıkıyoruz. Kalitemizi göstermeliyiz. Sahaya doğru yayılmalıyız. Hücum gücü yüksek bir takımla sahadayız. Kazanmak için geldik. Her maç şampiyonluk maçı. Bu saatten sonra bunu yaşayabilmek, adapte olabilmek çok önemli. Oyuncularım da bunu yaşıyor. Her şey bizim elimizde. Bizim performansımız ligin kaderini belirleyecek. Oyuncularıma inanıyorum. "Osimhen... Osimhen antrenmanların belli bölümlerini yaptı. Bu antrenmanlar sonrası bir yorgunluk oluştu. Yener Hoca, ben ve Osimhen konuştuk. Bu hafta kadroda olmasını uygun görmedik. Bir sonraki kupa maçına bakabiliriz, kaç dakika oynayabilir. Fenerbahçe maçında tabii ki oynayabilecek."