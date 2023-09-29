Galatasaray-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Süper Lig'de çıktığı 6 maçın birini kazanan, üçünde berabere kalan ve ikisini kaybeden MKE Ankaragücü topladığı 6 puan ve averajla 12. sırada bulunuyor. İşte, Galatasaray-Ankaragücü maçına dair bilgiler...



İki takım arasındaki 103. randevu olacak. İki ekip arasında geride kalan 102 lig maçında Galatasaray'ın galibiyet sayısında 64'e 19 gibi büyük bir üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 19 maçta ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın ligde attığı 212 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 89 golle karşılık verebildi.



MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 30 Ekim'de MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.



RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.



Mücadele beIN Sports'tan yayınlanacak.



Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.



ASLAN SON 5 MAÇI KAZANDI



Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 5 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.



Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir ve İstanbulspor'u mağlup etti.



19 RESMİ MAÇTIR MAĞLUP OLMADI



Galatasaray, son 19 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi.



Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.



"Cimbom" bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 6, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı 13 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.



ICARDI DURMAK BİLMİYOR



Galatasaray'ın MKE Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmada gözler yine Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi'de olacak.



Mauro Icardi, Süper Lig'de forma giydiği son 5 müsabakada 7 kez meşin yuvarlağı filelere gönderdi.



Arjantinli futbolcu, bu sezon forma giydiği 11 resmi müsabakada 10 gol kaydetti.



Icardi, Süper Lig'de ilk 11'de çıktığı son 13 karşılaşmada da ağları havalandırmayı başardı.



GALATASARAY'IN EKSİKLERİ



Galatasaray'da sakatlığı bulunan Kazımcan Karataş, MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.



RAMS Başakşehir maçında geçirdiği sakatlık sonrası sol diz iç yan bağlarında esneme tespit edilen Kazımcan Karataş, müsabakasının kadrosunda yer alamayacak.

