Galatasaray anlaşmaya vardı: Yıldız ismin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu!

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, transferde hareketli günler geçiriyor.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Karagümrük'ü ağırlayan , rakibini 3-0 mağlup ederek 2'de 2 yapmıştı.

Sarı-kırmızılılarda lige iyi başlamanın sevinci yaşanırken, için de dikkat çeken bir haber gündeme geldi.

GALATASARAY ANLAŞMAYA VARDI

Africafoot'un haberine göre Galatasaray, Frransa Ligue 1 ekibi Monaco'da forma giyen savunma oyuncusu Wilfried Singo ve kulübüyle anlaşmaya vardı.

Sarı-kırmızılı kulübün oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiraladığı belirtilirken, transferin mali ayrıntılarına da yer verildi.

TRANSFERİN MALİYETİ

'ın Fildişili futbolcu için 5 milyon euro kiralama bedeli ödeyeceği aktarılırken, Singo'nun satın alma opsiyonunun 30 milyon euro olduğu yazıldı.

İSTANBUL'A GELİŞ TARİHİ

Sarı-kırmızılıların Wilfried Singo'yu salı günü sağlık kontrolü ve resmi imza için İstanbul'a getireceği kaydedildi.

Monaco'ya 2023 yazında Torino'dan 9 milyon euro bonservis bedeliyle olan 24 yaşındaki futbolcu, takımında 60 maça çıktı ve 4 gol-4 asistlik bir performans sergiledi.

