Galatasaray anlaşmaya vardı: Yıldız ismin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Karagümrük'ü ağırlayan Galatasaray, rakibini 3-0 mağlup ederek 2'de 2 yapmıştı.



Sarı-kırmızılılarda lige iyi başlamanın sevinci yaşanırken, transfer için de dikkat çeken bir haber gündeme geldi.

GALATASARAY ANLAŞMAYA VARDI



Africafoot'un haberine göre Galatasaray, Frransa Ligue 1 ekibi Monaco'da forma giyen savunma oyuncusu Wilfried Singo ve kulübüyle anlaşmaya vardı.



Sarı-kırmızılı kulübün oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiraladığı belirtilirken, transferin mali ayrıntılarına da yer verildi.