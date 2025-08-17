Galatasaray anlaşmaya vardı: Yıldız ismin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu!
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, transferde hareketli günler geçiriyor.
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Karagümrük'ü ağırlayan Galatasaray, rakibini 3-0 mağlup ederek 2'de 2 yapmıştı.
Sarı-kırmızılılarda lige iyi başlamanın sevinci yaşanırken, transfer için de dikkat çeken bir haber gündeme geldi.
GALATASARAY ANLAŞMAYA VARDI
Africafoot'un haberine göre Galatasaray, Frransa Ligue 1 ekibi Monaco'da forma giyen savunma oyuncusu Wilfried Singo ve kulübüyle anlaşmaya vardı.
Sarı-kırmızılı kulübün oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiraladığı belirtilirken, transferin mali ayrıntılarına da yer verildi.
TRANSFERİN MALİYETİ
Galatasaray'ın Fildişili futbolcu için 5 milyon euro kiralama bedeli ödeyeceği aktarılırken, Singo'nun satın alma opsiyonunun 30 milyon euro olduğu yazıldı.
İSTANBUL'A GELİŞ TARİHİ
Sarı-kırmızılıların Wilfried Singo'yu salı günü sağlık kontrolü ve resmi imza için İstanbul'a getireceği kaydedildi.
Monaco'ya 2023 yazında Torino'dan 9 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan 24 yaşındaki futbolcu, takımında 60 maça çıktı ve 4 gol-4 asistlik bir performans sergiledi.
