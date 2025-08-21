"Galatasaray anlaştı, İstanbul'a getiriyor" derken, transfer iptal oldu: Maliyeti 40 milyon euro'ydu!

Trendyol Süper Lig'e Gaziantep FK ve Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla mağlup ederek, 2'de 2 ile başlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.



Transferde şu ana kadar Leroy Sane ve Victor Osimhen'i kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda sağ bek takviyesi için gündeme Monaco'da forma giyen Wilfried Singo ismi gelmişti.

"GALATASARAY ANLAŞTI" İDDİASI ÇIKMIŞTI



Africafoot, Galatasaray'ın Monaco ve Singo ile anlaşmaya vardığını iddia etmiş hatta oyuncunun hafta içinde İstanbul'a geleceğini öne sürmüştü.



Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe, transferde yaşanan son gelişmeyi aktardı.

L'EQUIPE: "SINGO REDDETTİ"



Haberde Fildişili sağ bekin, Galatasaray'dan gelen teklifi reddettiği ve Monaco'da kalmak istediği belirtildi.