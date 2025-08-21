NTV.COM.TR

"Galatasaray anlaştı, İstanbul'a getiriyor" derken, transfer iptal oldu: Maliyeti 40 milyon euro'ydu!

Süper Lig'e 2'de 2 ile başlayan Galatasaray'da transfer için hareketli günler yaşanıyor.

Trendyol Süper Lig'e Gaziantep FK ve Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla mağlup ederek, 2'de 2 ile başlayan 'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Transferde şu ana kadar Leroy Sane ve Victor Osimhen'i kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda sağ bek takviyesi için gündeme Monaco'da forma giyen Wilfried Singo ismi gelmişti.

"GALATASARAY ANLAŞTI" İDDİASI ÇIKMIŞTI

Africafoot, Galatasaray'ın Monaco ve Singo ile anlaşmaya vardığını iddia etmiş hatta oyuncunun hafta içinde İstanbul'a geleceğini öne sürmüştü.

Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe, transferde yaşanan son gelişmeyi aktardı.

L'EQUIPE: "SINGO REDDETTİ"

Haberde Fildişili sağ bekin, Galatasaray'dan gelen teklifi reddettiği ve Monaco'da kalmak istediği belirtildi.

MONACO'NUN BEKLENTİSİ

Ayrıca Fransız kulübünün, Singo için 40 milyon euro'luk bir bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi.

PİYASA DEĞERİ

Monaco ile kontartı 2028 yazına kadar süren genç futbolcunun güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak öne çıkıyor.

MONACO PERFORMANSI

Monaco'ya 2023 yazında Torino'dan 9 milyon euro bonservis bedeliyle olan 24 yaşındaki futbolcu, takımında 60 maça çıktı ve 4 gol-4 asistlik bir performans sergiledi.

