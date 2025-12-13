Galatasaray, Antalya deplasmanında farklı kazandı, Osimhen cezalı duruma düştü

Galatasaray, liderliğini sürdürmek için sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 16. hafta maçında Hesap.com Antalyaspor'a konuk oldu.



Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan mücadelede hakem Ali Yılmaz düdük çaldı. Mücadele 4-1 Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi.

Sarı kırmızılıların golleri Sane, Sallai, Osimhen ve Icardi'den gelirken Antalya'nın tek golü ise Streek'ten geldi.



OSİMHEN CEZALI



Galatasaray, bu skorla puanını 39 yaptı ve maç fazlasıyla en yakın rakibi Trabzonspor'un 5 puan önünde yer aldı.



Maçta sarı kart gören Osimhen cezalı duruma düştü.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Wilfried Singo, Mario Lemina, Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu Antalya'ya götürülmedi. Hak mahrumiyeti cezaları süren Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da mücadelede yer alamadı.



BURUK'TAN 2 DEĞİŞİKLİK



Okan Buruk, hafta içi deplasmanda Monaco ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi maçına göre ilk 11'de iki değişikliğe gitti.

Buruk, sakatlığı bulunan Uğurcan Çakır'ın yerine kalede Günay Güvenç'e, Sara'nın yerine de Yunus Akgün'e görev verdi.



MAÇ SONUCU: ANTALYASPOR 1 - GALATASARAY 4



MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR



1' Maç başladı



5' Sane'nin pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Osimhen'in şutunu kaleci kornere çıkardı



7' Galatasaray, Sane'nin golüyle 1-0 öne geçti. Sane ligdeli 6. golünü attı



11' Sallai'nin golüyle sarı kırmızılı ekip farkı 2'ye çıkardı



45' İlk yarı 2-0 Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi

İKİNCİ DEVRE

56' Osimhen'in golüyle fark 3'e çıktı



67' Galatasaray'da Davinson Sanchez, Yunus Akgün, Lucas Torreira kenara gelirken Arda Ünyay, Gabriel Sara, ve Mauro Icardi maça dahil oldu



69' Streek'in golüyle Antalyaspor skoru 3-1'e getirdi



82' Galatasaray'da Barış Alper çıktı, Ahmed Kutucu oyuna girdi



85' Victor Osimhen sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü



90+3 Icardi'nin golüyle fark yeniden 3'e çıktı: 4-1

90+4 Maç sona erdi