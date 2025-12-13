Galatasaray, Antalya deplasmanında. Muhtemel 11

Galatasaray, liderliğini sürdürmek için sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 16. hafta maçında Hesap.com Antalyaspor'a konuk olacak.



Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Ali Yılmaz düdük çalacak.



5 EKSİK

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Wilfried Singo, Mario Lemina, Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu Antalya'ya götürülmedi.

Hak mahrumiyeti cezaları süren Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da mücadelede yer alamayacak.

Teknik direktörlük görevine sezon ortasında Erol Bulut'u getiren Antalyaspor ise 50 yaşındaki çalıştırıcı yönetiminde çıktığı 7 lig maçında sadece 1 kez galip gelebildi.



MUHTEMEL 11



Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, İlkay, Torreira, Sane, Sara, Barış ve Osimhen.