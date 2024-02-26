Galatasaray - Antalyaspor (Canlı anlatım)

Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Galatasaray evinde Antalyaspor'u konuk ediyor.

4 İSİM YOK



Okan Buruk'un ekibinde Cezalı Mauro Icardi, Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönen Hakim Ziyech ve yeni transfer Serge Aurier karşılaşmada forma giyemeyecek.



Sakatlığı nedeniyle Ankaragücü ve Sparta Prag müsabakalarında oynayamayan Tanguy Ndombele'nin ise sahada yer alması beklenmiyor.



3 FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA



Sarı kırmızılılarda gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisi öncesinde 3 futbolcu ceza sınırında bulunuyor.



Sanchez, Kerem Aktürkoğlu ve Sergio Oliveira sarı kart görmeleri halinde derbide forma giyemeyecek.



İLK 11



Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Davinson Sanchez, Nelsson, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Carlos Vinicius



Antalyaspor: Helton, Erdoğan, Bahadır, Veysel, Güray, Ufuk, Kaluzinski, Saric, Larsson, Van de Streek, Buksa

CANLI ANLATIM

1' Mücadele Galatasaray'ın santrasıyla başladı.

2' Antalyaspor'da Erdoğan'ın sağ kanattan çevirdiği top savunmaya çarparak kornere çıktı.

5' Güray Vural sol kanattan ceza sahasına ortasını yaptı, Buksa ile kafa topuna çıkan Nelsson'un yerde kalmasıyla birlikte hakem Galatasaray lehine faul verdi.

8' Galatasaray'da Barış Alper rakip yarı alanda topla beraber hareket halindeyken Larson'un müdahalesiyle yerde kaldı hakem düdüğünü çaldı.

9' VAR İNCELEMESİ! Sarı-kırmızılılarda Mertens'in duran topta ceza sahasına yaptığı ortada Barış Alper şutunu çekemedi dönen topta Tete yerde kaldı hakem potansiyel penaltı incelemesi için VAR'a gitti

11' PENALTI! Tete'nin yerde kaldığı pozisyonda hakem Abdülkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.

12' GOL! Kerem Aktürkoğlu kazanılan penaltı vuruşunu gole çevirerek Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi!

13' Sarı-kırmızılılarda Tete ceza sahasında topla buluştu göğsüyle yumuşattığı topa şutunu çekti savunmadan döndü.

14' Antalyaspor'da Larsson ceza sahasına sert orta yaptı top Muslera'nın kontrolünde kaldı.

15' Galatasaray'da Derrick Köhn'ün yaptığı ortaya ceza sahasında Tete buluştu. Brezilyalı futbolcunun çektiği şutu Helton çıkardı.

16' Antalyaspor'da Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan ceza sahasına ortaladığı topu Barış Alper Yılmaz uzaklaştırdı.

17' Akdeniz ekibinde Veysel Sarı hakeme yaptığı itirazların ardından sarı kart gördü.

18' Antalyaspor'da Güray Vural da hakeme yaptığı itirazdan dolayı sarı kart gördü.

22' Kırmızı-beyazlılarda Dario Saric'in şutu üst direkten döndü pozisyon devamında top kornere çıktı.

24' Antalyaspor'un kullandığı köşe vuruşunda hakem Muslera'ya faul yapıldığı gerekçesiyle düdüğünü çaldı.

31' Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan ortaladığı top Muslera'nın kontrolünde kaldı.

33' GOL! Antalyaspor van de Streek'in altıpastan kaydettiği golle skora 1-1'lik denge sağladı.

34' Antalyaspor Larssen'in şutunda ikinci gole çok yaklaştı. Ceza sahası dışı sol çaprazdan çekilen sert şutu Muslera çıkardı.

37' Torreira, sol kanattan bindiren Derrick Köhn'e uzun bir pas gönderdi topla ceza sahasına giren Köhn'e savunma müdahale ederek kornere çıkardı.

38' GOL İPTAL! Galatasaray kullanılan köşe vuruşunda Carlos Vinicius'un kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu ancak pozisyonda faul tespit edildiği için gol geçerlilik kazanmadı.

41' Sarı-kırmızılılarda Derrick Köhn'ün müdahalesiyle van de Streek ve Erdoğan yerde kaldı oyun kısa süreliğine durduktan sonra Galatasaray'ın taç atışıyla devam etti.

43' Larsson'un müdahalesinde Kerem Demirbay yerde kaldı, Sarı-kırmızılılar ceza sahası dışı sağ çaprazdan serbest vuruş kullanacak.

44' Mertens'in serbest vuruşta yaptığı ortada top kaleci Helton Leite'nin kontrolünde kaldı.

44' Galatasray'da Carlos Vinicius, Torreira'nın savunma arkasına attığı pasta topla buluştu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Brezilyalıya Antalyaspor'dan Bahadır müdahale ederek kaleci Helton'un tehlikeyi uzaklaştırmasını sağladı.

45' Karşılaşmada ilk yarının sonuna 4 dakikalık ilave süre eklendi.

45+3' GOL! Torreira'nın ortasında Carlos Vinicius'un kafa vuruşunu Helton Leite kurtardı dönen topu Kerem Aktürkoğlu tamamlayarak ağlarla buluşturdu ve takımını 2-1 öne geçirdi.

45+7 Galatasaray'da Lucas Torreira sarı kart gördü.

45+8' Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİNCİ YARI

46' Karşılaşmanın ikinci yarısı Antalyaspor'un santrasıyla başladı.

46' Galatasaray'da Tete yerini Kaan Ayhan'a bıraktı.

47' Derrick Köhn'ün ceza sahası son çizgide içeriye çevirdiği topu Veysel Sarı uzaklaştırdı.

48' Sarı-kırmızılılarda Savunma arkasına sarkan Carlos Vinicius zor açıdan şutunu çekti Helton Leite topu kornere çeldi.

49' Antalyaspor'da Adam Buksa'nın sol kanattan içeriye çevirdiği topa Larsson vurdu top Muslera'da kaldı.

55' Ceza sahası dışı sol çaprazdan Dario Saric'in çektiği şut farklı şekilde auta çıktı.