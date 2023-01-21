Galatasaray, Antalyaspor karşısında hata yapmadı

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Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Sarı kırmızılılar, Antalyaspor karşısında hata yapmadı. Maç 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.



MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR



4. dakikada ceza yayının sağında topla buluşan Boey'un sol ayağıyla plase vuruşunda, meşin yuvarlak uzak köşeden az farkla auta çıktı.



17. dakikada Rashica'nın sağdan ortasında konuk takım savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza sahası sağ çaprazında önünde bulan Mertens'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.



18. dakikada Antalyaspor gole çok yaklaştı. Savunma arkasına atılan topu ceza sahası sağ çaprazında kontrol eden Nakajima, pasını altıpas gerisindeki Larsson'a çıkardı. Bu oyuncunun gelişine sert vurduğu meşin yuvarlak üst direkten döndü.



34. dakikada Emre Taşdemir'in soldan ortasında ceza sahasındaki Oliveira'dan seken top, arkasındaki Boey'da kaldı. Bu oyuncunun çaprazdan çok sert şutunda, kaleci Leite sağına gelen meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.



43. dakikada Mertens'in sağdan kullandığı kornerde altıpasta yükselen Abdülkerim'in kafayla vurduğu topu kaleci Leite kurtardı.



Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



İKİNCİ YARI

İkinci yarıya hızlı başlayan Sarı kırmızılılar 49. dakikada Icardi'yle ilk golü buldu. (1-0)

Antalyaspor, Galatasaray'a 55. dakikada Adriano'nun golüyle karşılık verdi. (1-1)

Maçın 59. dakikasında Galatasaray Antalyasporlu oyuncu Floranus'un kendi kalesine attığı golle skoru 2-1 yaptı.

Galatasaray'ın 74' VAR'da pozisyonu izleyen hakem Ali Şansalan penaltı kararını iptal etti.

Maç Galatasaray'ın 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.