Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenman 4’e 2 hücum çalışmasının ardından orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.