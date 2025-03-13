Galatasaray-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 28. hafta

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray taraftarı önünde Antalyaspor'u konuk edecek. Süper Lig'de namağlup yoluna devam eden Galatasaray, Antalyaspor karşısında da kazanmak ve yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Peki, Galatasaray-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



GALATASARAY-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın sahasında Onvo Antalyaspor'u ağırlayacak.



RAMS Park'ta yapılacak maç saat 20.30'da başlayacak. Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak. Müsabakada hakem Ozan Ergün düdük çalacak.



FARK 7 PUAN



Süper Lig'de çıktığı 26 müsabakada 21 galibiyet, 5 beraberlik yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 68 puan topladı. Yoluna namağlup devam eden Galatasaray, bir maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 7 puan önünde yer alıyor.



HEDEF 10 PUANLIK FARK



Sarı-kırmızılı ekip, yarınki müsabakayı kazanarak maç fazlasıyla da olsa takipçisi Fenerbahçe ile 10 puanlık fark yakalamak istiyor.



Galatasaray, yarınki karşılaşmada galibiyetle ayrılması durumunda puanını 71'e çıkarak. Sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde galip gelmesi durumunda şampiyonluk yarışındaki rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 2 maç fazlasıyla 10'a çıkaracak.



Okan Buruk'un öğrencileri, çift haneli farkla 16 Mart Pazar günü sezonun flaş takımlarından Reeder Samsunspor'u konuk edecek Fenerbahçe'yi strese sokmayı amaçlıyor.



GALATASARAY'DA 3 EKSİK



Sarı-kırmızılı takımda 3 futbolcu, yarınki mücadelede forma giyemeyecek.



Sakatlığı bulunan Ismail Jakobs'un yanı sıra sarı kart cezalısı Ahmed Kutucu ve kırmızı kart cezalısı Günay Güvenç, Antalyaspor'a karşı sahaya çıkamayacak.

