Galatasaray, Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti
Galatasaray, Süper Lig'de Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, 16 Ekim Çarşamba günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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