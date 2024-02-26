Galatasaray, Antalyaspor sınavına çıkıyor (Galatasaray'ın muhtemel 11'i)

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de liderliğini korumak için sahaya çıkıyor.



Sarı kırmızılılar 27. hafta kapanış maçında Antalyaspor'u konuk edecek.



İç sahada 30 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybetmeyen tek takım konumunda.



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Okan Buruk'un ekibinde Cezalı Mauro Icardi, Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönen Hakim Ziyech ve yeni transfer Serge Aurier karşılaşmada forma giyemeyecek.



Sakatlığı nedeniyle Ankaragücü ve Sparta Prag müsabakalarında oynayamayan Tanguy Ndombele'nin ise sahada yer alması beklenmiyor.



3 FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA



Sarı kırmızılılarda gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisi öncesinde 3 futbolcu ceza sınırında bulunuyor.



Sançez, Kerem Aktürkoğlu ve Sercio Oliveyra sarı kart görmeleri halinde derbide forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11

Galatasaray : Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Carlos Vinicius

Hakem Abdülkadir Bitigen'in yöneteceği Galatasaray - Antalyaspor maçı saat 20.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 'den canlı yayınlanacak.

