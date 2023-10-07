Galatasaray, Antalyaspor'a konuk olacak: İlk 11'ler belli oldu

Galatasaray, ligdeki galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.



Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Bitexen Antalyaspor'a konuk oluyor.



Ligde çıktığı 7 maçta 6 galibiyet ve bir beraberlik alan Okan Buruk'un öğrencileri, 19 puanla lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.



Galatasaray'da sakatlığı bulunan Hakim Ziyech forma giyemeyecek.



Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Antalyaspor, 9 puanla 10. basamakta.



Akdeniz ekibinde sakatlıkları süren Jakup Kaluzinski ve Ufuk Akyol ile izinli Naldo dışında eksik bulunmuyor.



Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

İLK 11'LER



Bitexen Antalyaspor: Helton Leite; Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural; Erdal Rakip, Dario Saric; Jehezkel, Van de Streek, Bytyqi; Adam Buksa.



Galatasaray: Muslera, Boey, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Torreira, Ndombele, Barış Alper, Zaha, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

