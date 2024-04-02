Galatasaray-Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 31. hafta)

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray taraftarı önünde Atakaş Hatayspor ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Geride kalan 30 haftada 26 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray, bu akşam Atakaş Hatayspor karşısında bir kez daha 3 puan almak istiyor. Ligin ilk yarısında oynanan maçı Hatayspor 2-1 kazanmıştı. Peki, Galatasaray-Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



GALATASARAY-ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında bu akşam Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak.



RAMS Park'ta saat 20.30'da başlayacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek. Mücadele Bein Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.



GALATASARAY LİDER DURUMDA



Galatasaray, ligin geride kalan 30 maçlık bölümünde 26 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 81 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.



Atakaş Hatayspor ise 7 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 33 puan elde etti. Akdeniz ekibi böylelikle averajla 15. sırada yer aldı.



GALATASARAY'DA TEK EKSİK VAR



Galatasaray'ın 32 yaşındaki file bekçisi Günay Güvenç, cezası nedeniyle kadroda olmayacak.



Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Kasımpaşa maçından sonra 2 maç ceza verilen Günay, Akdeniz temsilcisine karşı kadroda yer alamayacak.



Sarı-kırmızılı takımda ayrıca Sergio Oliveira, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, bu akşamki mücadelede kart görmeleri durumunda 32. haftadaki Corendon Alanyaspor karşılaşmasına çıkamayacak.

BU SEZON SADECE HATAYSPOR'A MAĞLUP OLDU



Lider Galatasaray, bu sezon Trendyol Süper Lig'deki tek yenilgisini Atakaş Hatayspor'a karşı yaşadı.



Ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 18 karşılaşmada 16 galibiyet, 2 beraberlik aldı.