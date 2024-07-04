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Galatasaray, Atalanta'nın Zaniolo teklifini kabul etti

Galatasaray, Nicolo Zaniolo'ya bir kez daha veda etmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Atalanta'nın İtalyan futbolcu için yaptığı teklifi kabul etti.

Galatasaray, Atalanta'nın Zaniolo teklifini kabul etti

Serie A ekibi, Nicolo Zaniolo'yu şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralayacak.

Sezon sonunda sözleşme maddeleri yerine gelirse Galatasaray bu transferden 20 milyon Euro'nun üzerinde gelir elde edecek.

İtalyan futbolcu sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak. 25 yaşındaki hücumcu, geçen sezonu da Aston Villa'da kiralık olarak geçirmişti.

Sarı-kırmızılılar, Zaniolo'yu 2022-2023 sezonunda 15 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı.

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