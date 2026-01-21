Galatasaray-Atletico Madrid: İlk 11'de sürpriz
21.01.2026 16:49
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i konuk edecek.
RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonundan hakem Istvan Kovacs yönetecek.
Karşılaşmanın canlı anlatımı, başlama düdüğünden itibaren haberimizde olacak.
GALATASARAY'IN DEVLER LİGİ SERÜVENİ
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol turnuvasına 36 takımlı lig aşamasından başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenildi.
Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Galatasaray, organizasyondaki ikinci maçta konuk ettiği İngiliz devi Liverpool'u 1-0, üçüncü maçta sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1 ve dördüncü maçta da Hollanda'dan Ajax'ı deplasmanda 3-0 yendi. Sonrasında iç sahada Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına 1-0 yenilen Galatasaray'ın 3 maçlık galibiyet serisi sonlandı.
Son olarak Fransa'nın Monaco takımına deplasmanda 1-0 yenilen sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasına 9 puanla 18. sırada girdi.
ATLETICO CEPHESİ
Atletico Madrid ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Liverpool'a deplasmanda 3-2 yenildi. Sonrasında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'u iç sahada 5-1 mağlup eden Atletico Madrid, üçüncü haftada da İngiltere'den Arsenal'e deplasmanda 4-0 yenildi. "Devler Ligi"ndeki son üç karşılaşmasından galibiyetle ayrılan Atletico Madrid, sırasıyla konuk ettiği Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'yı 3-1, sahasında İtalya'dan Inter'i 2-1 ve deplasmanda Hollanda ekibi PSV'yi 3-2 yendi.
İspanya temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftası öncesinde 12 puanla 8. sırada yer alıyor.
GALATASARAY'IN EKSİKLERİ
Galatasaray, Atletico Madrid maçında bazı futbolcularından yararlanamayacak.
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Singo ve Arda Ünyay, maçta forma giyemeyecek. Kazımcan Karataş ise UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadığı için İspanya temsilcisi karşısında kadroda yer alamayacak.
İKİ İSİM KART SINIRINDA
Galatasaray'da Senegalli savunma oyuncusu Ismail Jakobs ve Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, sarı kart sınırında bulunuyor.
Jakobs ve Sanchez, sarı kart görmeleri durumunda 8. haftada İngiltere ekibi Manchester City ile oynanacak maçta görev alamayacak.
OSIMHEN GERİ DÖNDÜ
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, 39 günün ardından Atletico Madrid maçıyla takımdaki yerini alacak.
Son olarak 13 Aralık 2025 tarihinde Trendyol Süper Lig'de Hesap.com Antalyaspor ile oynanan maçta görev alan Osimhen, sonrasında ülkesi Nijerya ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele etti. 27 yaşındaki santrfor, bu süreçte Galatasaray'ın oynadığı 6 resmi maçta görev yapamadı.
Osimhen, ülkesi Nijerya'nın organizasyonu üçüncü tamamlamasıyla sarı-kırmızılı takıma döndü.
ICARDI TARİHE GEÇMEK İSTİYOR
Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Atletico Madrid karşısında Galatasaray tarihinde en çok gol atan yabancı oyuncu ünvanına ulaşmak için de mücadele verecek.
Son olarak Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'un ağlarını havalandıran Icardi, Galatasaray formasıyla 71. golünü kaydetti.
Arjantinli santrfor, Atletico Madrid karşısında 2 kez rakip fileleri havalandırması halinde 72 gollü Rumen efsane Gheorghe Hagi'yi geçerek, Galatasaray tarihinin en golcü yabancı oyuncusu olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen.
Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri, Simeone, Barrios, Koke, Baena, Sörloth, Alvarez.