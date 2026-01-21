Galatasaray-Atletico Madrid: İlk 11'de sürpriz

GALATASARAY'IN DEVLER LİGİ SERÜVENİ

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol turnuvasına 36 takımlı lig aşamasından başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenildi.

Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Galatasaray, organizasyondaki ikinci maçta konuk ettiği İngiliz devi Liverpool'u 1-0, üçüncü maçta sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1 ve dördüncü maçta da Hollanda'dan Ajax'ı deplasmanda 3-0 yendi. Sonrasında iç sahada Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına 1-0 yenilen Galatasaray'ın 3 maçlık galibiyet serisi sonlandı.

Son olarak Fransa'nın Monaco takımına deplasmanda 1-0 yenilen sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasına 9 puanla 18. sırada girdi.

ATLETICO CEPHESİ

Atletico Madrid ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Liverpool'a deplasmanda 3-2 yenildi. Sonrasında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'u iç sahada 5-1 mağlup eden Atletico Madrid, üçüncü haftada da İngiltere'den Arsenal'e deplasmanda 4-0 yenildi. "Devler Ligi"ndeki son üç karşılaşmasından galibiyetle ayrılan Atletico Madrid, sırasıyla konuk ettiği Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'yı 3-1, sahasında İtalya'dan Inter'i 2-1 ve deplasmanda Hollanda ekibi PSV'yi 3-2 yendi.

İspanya temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftası öncesinde 12 puanla 8. sırada yer alıyor.

GALATASARAY'IN EKSİKLERİ

Galatasaray, Atletico Madrid maçında bazı futbolcularından yararlanamayacak.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Singo ve Arda Ünyay, maçta forma giyemeyecek. Kazımcan Karataş ise UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadığı için İspanya temsilcisi karşısında kadroda yer alamayacak.