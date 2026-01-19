Galatasaray - Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. haftanın perdesi, yarın oynanacak maçlarla açılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 7. hafta müsabakaları, yarın ve 21 Ocak Çarşamba günü oynanacak. Ligde 9 puanla 18. sırada bulunan Galatasaray, çarşamba günü saat 20.45'te İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i konuk edecek.

Bu müsabakayı Romanya Futbol Federasyonu’ndan Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs’ın yardımcılıklarını Mihai Marica ile Ferencz Tunyogi yapacak. Mücadelenin 4. hakemi de Szabolcs Kovacs olacak.

Maçta VAR’da Rob Dieperink, AVAR’da da Catalin Popa görev alacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

18.30 Kairat (Kazakistan) - Club Brugge (Belçika)

20.45 Bodo/Glimt (Norveç) - Manchester City (İngiltere)

23.00 Real Madrid (İspanya)​​​​​​​ - Monaco (Fransa)

23.00 Inter (İtalya) - Arsenal (İngiltere)

23.00 Villarreal (İspanya) - Ajax (Hollanda)

23.00 Tottenham (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya)

23.00 Sporting (Portekiz) - Paris Saint-Germain (Fransa)

23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Bayer Leverkusen (Almanya)

23.00 Kopenhag (Danimarka) - Napoli (İtalya)

- 21 Ocak Çarşamba

20.45 Galatasaray - Atletico Madrid (İspanya)

20.45 Karabağ (Azerbaycan) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

23.00 Chelsea (İngiltere) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

23.00 Atalanta (İtalya) - Athletic Bilbao (İspanya)

23.00 Juventus (İtalya) - Benfica (Portekiz)

23.00 Slavia Prag (Çekya) - Barcelona (İspanya)

23.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Liverpool (İngiltere)

23.00 Newcastle United (İngiltere) - PSV (Hollanda)

23.00 Bayern Münih (Almanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)