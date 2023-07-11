Galatasaray-Austria Wien hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Galatasaray, Kisvarda FC ile karşı karşıya geldi. Galatasaray, Avusturya kampının ilk hazırlık maçında karşılaştığı Macaristan ekibi Kisvarda FC’yı 2-0 yendi. Tüm gözler şimdi Austria Wien ile yapılacak mücadelede. İşte, Galatasaray-Austria Wien hazırlık maçı hakkında bilgiler...



HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?



Galatasaray, 14 Temmuz Cuma günü hazırlık maçında Austria Wien karşı karşıya gelecek.



Müsabakanın saati ve yayıncı kanalı netlik kazandığında haberimizde yer vereceğiz.



SON MAÇTAN DETAYLAR



Sarı-kırmızılılar 7’nci dakikada Barış Alper Yılmaz ve 67’nci dakikada Sacha Boey’in attığı gollerle rakibini 2-0 mağlup etti.



Sarı-kırmızılılar karşılaşmaya Batuhan Şen, Boey, Kaan Ayhan, Emin Bayram, Dubois, Midtsjö, Berkan Kutlu, Yunus Akgün, Mertens, Emre Kılınç ve Barış Alper Yılmaz 11’yle başladı.



Kisvarda ise Petkovic, Kovacic, Jovicic, Szeles, Cipetic, Otvös, Lucas, Camaj, Vida, Czekus ve Mesanovic 11’i ile sarı-kırmızılılar karşısında yer aldı.