Galatasaray, Avrupa'da 311. randevuda: Son 20 maçta 1 yenilgi

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında Almanya'nın Bayern Münih ekibini konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında 311. mücadelesine çıkacak.



Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 310 müsabakanın 112'sinden galibiyetle ayrıldı. 115 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 83 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.



Avrupa arenasında rakip fileleri 418 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 457 gole engel olamadı.



SON 20 AVRUPA MAÇINDA SADECE 1 KEZ KAYBETTİ



Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 20 müsabakada sadece 1 kez yenildi.



2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda temsilcisi PSV'ye sahasında 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 12'si UEFA Avrupa Ligi, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi, 2'si de "Devler Ligi" grup karşılaşması olmak üzere toplam 20 maça çıktı.



Galatasaray, bu süreçte 11 galibiyet, 8 beraberlik alırken tek mağlubiyetini 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında İspanya temsilcisi Barcelona karşısında yaşadı.

