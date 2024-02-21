Galatasaray, Avrupa'da 316. maçına çıkacak

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Çekya'nın Sparta Prag takımına konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 316. mücadelesine çıkacak.



Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 315 müsabakanın 113'ünden galibiyetle ayrıldı. 118 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 84 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.



Avrupa arenasında rakip fileleri 426 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 468 gole engel olamadı.

SON 25 AVRUPA MAÇINDA 4 KEZ KAYBETTİ



Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 25 müsabakada sadece 4 kez mağlup oldu.



2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda temsilcisi PSV'ye sahasında 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 13'ü UEFA Avrupa Ligi, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi, 6'sı da "Devler Ligi" grup karşılaşması olmak üzere toplam 25 maça çıktı.



Galatasaray, bu süreçte 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.



AVRUPA LİGİ'NDE GALİBİYET SAYISI DAHA FAZLA

Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 93 maça çıktı.



1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kaldıran sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı futbol turnuvasında 37 galibiyet, 31 beraberlik ve 25 yenilgi yaşadı.



Bu maçlarda rakip fileleri 145 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 115 gol gördü.



AVRUPA LİGİ'NDE SON 13 MAÇTA BİR KEZ KAYBETTİ



Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 13 maçında sadece 1 kez mağlup oldu.



Sarı-kırmızılı takım, 2021-2022 sezonunda mücadele ettiği "Kupa 2"de elemelerde İskoç ekibi St. Johnstone ile Danimarka temsilcisi Randers'i geçti. Grup aşamasında İtalya'nın Lazio, Rusya'nın Lokomotiv Moskova ve Fransa'nın Olympique Marsilya takımlarıyla karşılaşan Galatasaray, namağlup lider olarak tur atladı.



Son 16 turunda İspanyol ekibi Barcelona ile eşleşen sarı-kırmızılılar turnuvaya veda etti. "Cimbom" 2021-2022 sezonundaki tek yenilgisini son maçta Barcelona karşısında yaşadı.



Galatasaray, söz konusu sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 12 maçın 5'ini kazanırken, 6'sında berabere kaldı ve birini kaybetti.



Sarı-kırmızılı takım, bu sezon ise play-off turunda dahil olduğu Avrupa Ligi'ne Sparta Prag galibiyetiyle başladı.



SPARTA PRAG İLE 6. RANDEVU



Galatasaray, Avrupa kupalarında yarın Sparta Prag ile 6. kez karşı karşıya gelecek.



Rekabette daha önce oynanan 5 maçta takımlar ikişer galibiyet elde ederken, bir müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.



Galatasaray, tarihinde Çekya takımlarıyla oynadığı 9 maçta ise 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

