Galatasaray, Avrupa'da 328. kez sahne alacak

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında yarın Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'ı konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 328. mücadelesine çıkacak.



1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 112 farklı takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 327 maçta mücadele etti.



Sarı-kırmızılı takım, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 116'sından galibiyetle ayrılırken 123 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Galatasaray, 88 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.



Avrupa maçlarında rakip fileleri 449 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 496 gole engel olamadı.



AVRUPA LİGİ'NDE 104. maç



Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci futbol turnuvasında 104. kez mücadele edecek.



1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kaldıran sarı-kırmızılı ekip, "Kupa 2"de çıktığı 103 karşılaşmada 40 galibiyet, 35 beraberlik, 28 yenilgi yaşadı.



Bu maçlarda rakip fileleri 166 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 139 gol gördü.



HOLLANDA TAKIMLARINA KARŞI KÖTÜ PERFORMANS



Galatasaray, Avrupa kupalarında Hollanda takımlarına karşı iyi bir performans sergileyemedi.



Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında Hollanda temsilcilerine karşı 11 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik alabilen Galatasaray, 8 kez mağlup oldu. Hollanda takımlarına karşı son galibiyetini 24 yıl önce elde eden Galatasaray, son 7 mücadelede 6 kez yenildi.



AZ ALKMAAR, TÜRK TAKIMLARINA HİÇ YENİLMEDİ



AZ Alkmaar, Türk takımlarıyla toplamda 9 kez karşılaştı.



Hollanda ekibi, Başakşehir, Fenerbahçe, Kayserispor ve Galatasaray ile yaptığı maçlarda 5 galibiyet ve 4 beraberlik yaşarken, hiç mağlup olmadı.

