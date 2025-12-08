Galatasaray Avrupa'da kritik virajda, muhtemel 11
08.12.2025 21:43
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde üst tur hedefine yaklaşmanın peşinde.. Sarı kırmızılılar altıncı haftada Monaco deplasmanına çıkacak.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde kritik virajda.
İlk 5 haftayı 9 puanla 14'üncü sırada tamamlayan Okan Buruk'un ekibi, saat 23'te 6 puanlı Monaco'ya konuk olacak.
2. Louis Stadı'ndaki mücadeleyi Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.
SARI KIRMIZILILARDA 6 EKSİK VAR
Tedavileri süren Lemina, Singo ve Kaan'ın yanı sıra, kart cezalısı Arda ile hak mahrumiyeti cezaları devam eden Eren ve Metehan bu akşam forma giyemeyecekler.
Kazımcan ise UEFA listesinde yok.
Sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe ve Samsunspor maçlarını kaçıran Jakobs'un bu maçla takıma dönmesi bekleniyor.
MUHTEMEL 11
Galatasaray'ın sahaya Uğurcan; Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs; Torreira, Sara; Sane, İlkay, Barış Alper ve Osimhen on biriyle çıkması bekleniyor.