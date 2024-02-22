Galatasaray, Avrupa'da tur için Sparta Prag karşısında: İlk 11 belli oldu

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde tur için sahaya çıkıyor.



Sarı kırmızılılar play off turu ikinci maçında Sparta Prag'la deplasmanda karşılaşacak.

4 EKSİK



Eşleşmenin ilk maçını 3-2 kazanan Okan Buruk'un ekibinde 4 eksik bulunuyor.



Kırmızı kart cezalısı Victor Nelsson'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Hakim Ziyech, Serge Aurier ve Tanguy Ndombele karşılaşmada forma giyemeyecek.



UEFA kadrosuna dahil edilmeyen yeni transfer Derrick Köhn de kafilede yok.



KAZANAN SON 16'YA YÜKSELECEK



Galatasaray, rakibi karşısında kazanması veya berabere kalması durumunda UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselecek.



Çekya'nınn başkenti Prag'daki Letna Stadı'nda saat 23'te başlayacak müsabakayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

İLK 11



Sparta Prag: Vindahl, Vitik, Panak, Sorensen, Preciado, Laçi, Kairinen, Wiesner, Olatunji, Haraslin, Kuchta



Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi