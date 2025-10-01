Galatasaray, Avrupa'da zafere 7 maç sonra ulaştı!
Galatasaray, Liverpool maçıyla Avrupa kupalarında 7 maç sonra kazandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında Galatasaray evinde İngiliz ekibi Liverpool ile karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar, müsabakadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Galatasaray, bu mücadeleyle birlikte Avrupa kupalarında 7 maç sonra sahadan galip ayrıldı.
Cimbom, son olarak geçen sezon UEFA Avrupa Ligi’nde İngiliz ekibi Tottenham’ı 3-2’lik skorla yenerken, ardından oynadığı müsabakalarda 4 beraberlik, 3 mağlubiyet almıştı.
- Etiketler :
- Şampiyonlar Ligi
- Galatasaray
- Liverpool