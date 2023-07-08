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Galatasaray Avusturya kamp kadrosunu duyurdu: 10 isim eksik

Galatasaray, Avusturya'da düzenleyeceği sezon öncesi kampının kafilesini açıkladı. Sarı-kırmızılılarda 10 isim kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Galatasaray Avusturya kamp kadrosunu duyurdu: 10 isim eksik

sezon öncesi hazırlık kampını Avusturya'da gerçekleştirecek.

Sarı-kırmızılı ekip bugün kamp çalışmalarına başlamak için Avusturya'nın Graz kentine gitti.

Galatasaray'ın kamp kadrosu:

Fernando Muslera, Leo Dubois, Mathias Ross, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Batuhan Şen, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Baran Demiroğlu, Caner Doğan, Baran Aksaka, Ali Turap Bülbül, Olimpiu Morutan, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Sacha Boey, Berk Balaban

GALATASARAY'IN KAMP KADROSUNDA 10 İSİM EKSİK

Galatasaray'ın Avusturya kafilesinde Taylan Antalyalı, Cicaldau, Luyindama, Alpaslan Öztürk, Atalay Babacan, Oğulcan Çağlayan, Eren Aydın, Emirhan Kayar, Süleyman Luş ve Ali Yeşilyurt yer almadı.

KAMP ÇALIŞMALARI 10 GÜN SÜRECEK

18 Temmuz'a dek Avusturya’da birinci etap kamp çalışmalarını sürdürecek olan Galatasaray, üç hazırlık maçı oynayacak.

Galatasaray'ın, Avusturya'daki maç programı ise şöyle:

Galatasaray - Kisvárda FC
Tarih: 10.07.2023
Maç Saati: 20.30 TSİ
Stadyum: Merkür Arena - Graz

FK Austria Wien - Galatasaray
Tarih: 14.07.2023
Maç Saati: 20.30 TSİ
Stadyum: Generali Arena - Viyana

SK Sturm Graz - Galatasaray
Tarih: 18.07.2023
Maç Saati: 20.00 TSİ
Stadyum: Merkür Arena - Graz

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