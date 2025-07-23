Galatasaray, Avusturya kampını namağlup kapattı
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden son şampiyon Galatasaray, Avusturya kampındaki son maçında İtalya ekibi Cagliari’yi 3-1 mağlup etti.
Yeni sezon öncesinde hazırlık çalışmalarının ikinci etabı için Avusturya'da bulunan Galatasaray, buradaki son hazırlık maçında İtalya ekibi Cagliari ile karşı karşıya geldi.
Avusturya'nın Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da oynanan karşılaşmada Avusturyalı hakem Sebastian Gishamer düdük çaldı.
Galatasaray karşılaşmaya Günay Güvenç, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Mario Lemina, Ahmed Kutucu, Ismail Jakobs, Roland Sallai ve Barış Alper Yılmaz ilk 11’iyle çıktı.
Karşılaşmanın ilk bölümlerinde sarı-kırmızılılar etkili olsa da 16’ncı dakikada Michel Adopo’nun golüne engel olamadı: 0-1.
Galatasaray bu gole 3 dakika sonra Roland Sallai’nin ceza sahası içinden attığı golle karşılık verdi: 1-1.
Maçın kalanında etkili oyunnu sürdüren sarı-kırmızılı ekip, 30’da Barış Alper Yılmaz ve 58’de Arda Ünyay’ın golleriyle sahadan 3-1’lik skorla galip ayrıldı.
Avusturya kampını yenilgisiz tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, bu gece İstanbul'a dönecek.
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