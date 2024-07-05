Galatasaray ayrılığı açıkladı: Zaniolo, Serie A ekibine kiralandı

Galatasaray’da beklenen ayrılık gerçekleşti.



Sarı-kırmızılı ekibin İtalyan futbolcusu, ülkesine kiralandı.



Zaniolo, gelecek yıl Serie A ekiplerinden Atalanta’da forma giyecek.



Galatasaray, genç futbolcunun şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile Atalanta’ya kiralandığını açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, “Yapılan anlaşmaya göre, Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L., şirketimize 6.400.000 euro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Satın alma opsiyonunun gerçekleşmesi durumunda, kesin transfer bedeli 15.500.000 eurodur. Ayrıca, maksimum 2.000.0000 euro tutarında şarta bağlı bonus anlaşmada yer almaktadır.” denildi.

GEÇEN SEZONU ASTON VILLA'DA GEÇİRDİ

Geçen sezonu İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Aston Villa’da tamamlayan 25 yaşındaki hücum oyuncusu, tüm kulvarlarda 39 karşılaşmaya çıkarken 3 gol kaydetmişti.