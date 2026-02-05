Galatasaray ayrılığı duyurdu

Süper Lig lideri Galatasaray, 22 yaşındaki futbolcusu Yusuf Demir'le yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Demir'e katkılarından dolayı teşekkür edilirken şu ifadeler kullanıldı: "Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Yusuf Demir’e teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz!"

2022-2023 sezonunda sarı-kırmızılı kulübe transfer olan Demir, 2023-2024 sezonunu İsviçre'nin Basel ekibinde kiralık olarak geçirmişti. Bu sezon Galatasaray'a geri dönen genç futbolcu Süper Lig'de 1 maçta 28 dakika, Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta 97 dakika sahada kaldı.