Galatasaray ayrılığı duyurdu
05.02.2026 02:16
Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de sadece 1 maçta 28 dakika forma şansı bulabilen 22 yaşındaki futbolcusu Yusuf Demir'le yollarını ayırdığını duyurdu.
Süper Lig lideri Galatasaray, 22 yaşındaki futbolcusu Yusuf Demir'le yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Demir'e katkılarından dolayı teşekkür edilirken şu ifadeler kullanıldı: "Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Yusuf Demir’e teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz!"
2022-2023 sezonunda sarı-kırmızılı kulübe transfer olan Demir, 2023-2024 sezonunu İsviçre'nin Basel ekibinde kiralık olarak geçirmişti. Bu sezon Galatasaray'a geri dönen genç futbolcu Süper Lig'de 1 maçta 28 dakika, Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta 97 dakika sahada kaldı.