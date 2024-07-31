Galatasaray, ayrılığı KAP'a bildirdi

Galatasaray, futbolcusu Emin Bayram'ın 4 milyon euro karşılığında Westerlo'ya transfer olduğunu KAP'a bildirdi.

Ayrıca sarı-kırmızılılar, Bayram'ın sözleşmesine ileride bir başka kulübe transfer olması durumunda sonraki satıştan yüzde 50 pay maddesi ekletildiğini duyurdu.

Galatasaray'ın KAP bildiriminde şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel futbolcumuz Emin Bayram'ın transferi konusunda KVC Westerlo ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre KVC Westerlo, Şirketimize net 4.000.000 euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca, futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; KVC Westerlo elde edeceği transfer bedelinin %50'sini sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödeyecektir. Ek olarak, kulübümüzün futbolcuyu satın alma önceliği bulunmaktadır."