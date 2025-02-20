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Galatasaray - AZ Alkmaar (Canlı anlatım)

Galatasaray, Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 4-1 mağlup olduğu AZ Alkmaar karşısında rövanş maçına çıkıyor.

Galatasaray - AZ Alkmaar (Canlı anlatım)

11. DAKİKA - ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

AZ Alkmaar'da Mijnans sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemiyor.

CANLI ANLATIM

Mücadele Galatasaray'ın santrasıyla başladı.

, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında AZ Alkmaar'ı konuk ediyor.

Sarı-kırmızılılar Hollanda'da aldığı 4-1'lik mağlubiyetin ardından mucizevi bir geri dönüşe imza atarak adını son 16'ya yazdırmak istiyor.

İLK 11

Galatasaray: Günay Güvenç, Sanchez, Cuesta, Abdülkerim Bardakcı, Jelert, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

AZ Alkmaar: Owusu-Oduro, Maikuma, Goes, Penetra, Wolfe, Koopmeiners, Mijnans, Belic, Poku, Parrott, Lahdo

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