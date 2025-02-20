Galatasaray - AZ Alkmaar (Canlı anlatım)
Galatasaray, Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 4-1 mağlup olduğu AZ Alkmaar karşısında rövanş maçına çıkıyor.
11. DAKİKA - ZORUNLU DEĞİŞİKLİK
AZ Alkmaar'da Mijnans sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemiyor.
CANLI ANLATIM
Mücadele Galatasaray'ın santrasıyla başladı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında AZ Alkmaar'ı konuk ediyor.
Sarı-kırmızılılar Hollanda'da aldığı 4-1'lik mağlubiyetin ardından mucizevi bir geri dönüşe imza atarak adını son 16'ya yazdırmak istiyor.
İLK 11
Galatasaray: Günay Güvenç, Sanchez, Cuesta, Abdülkerim Bardakcı, Jelert, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Osimhen
AZ Alkmaar: Owusu-Oduro, Maikuma, Goes, Penetra, Wolfe, Koopmeiners, Mijnans, Belic, Poku, Parrott, Lahdo
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