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Galatasaray, AZ Alkmaar maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, AZ Alkmaar ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına antrenmanla başladı.

Galatasaray, AZ Alkmaar maçı hazırlıklarına başladı

, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda AZ Alkmaar ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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