Galatasaray-AZ Alkmaar rövanş maçı ne zaman? Galatasaray nasıl tur atlar?

Galatasaray-AZ Alkmaar rövanş maçına dair araştırmalar hız kazandı. AZ Alkmaar'a 4-1 yenilerek hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, İstanbul'da kendi evinde tur için mücadele edecek.



GALATASARAY'IN RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?



Karşılaşmanın rövanşı 20 Şubat Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.



GALATASARAY AVRUPA'DA NASIL TUR ATLAR



Galatasaray'ın en azından maçı uzatmaya taşımak için 3 farklı kazanması gerekecek.



HOLLANDA'DAKİ MAÇTAN NOTLAR



AFAS Stadı'nda yapılan müsabakaya iyi başlayamayan sarı-kırmızılı takım, 10. dakikada Sven Mijnans'ın frikikten attığı golle 1-0 geri düştü. Elias Jelert ve Berkan Kutlu'nun savunduğu sol kanatta Ernest Poku'yu durdurmakta zorlanan Galatasaray, rakibinin tehlikeli ataklarına rağmen Abdülkerim Bardakcı'nın kritik müdahaleleriyle farkın açılmasını önledi. Müsabakanın 20. dakikasında Roland Sallai'nin kaydettiği şık golle 1-1 beraberliği yakalayan "Cimbom" yine de oyunun kontrolünü alamadı. Karşılaşmanın 37. dakikasında Troy Parrott'un penaltıdan attığı golle yeniden öne geçen kırmızı-beyazlılar, devre arasına 2-1 üstün girdi.



Müsabakanın ikinci yarısı da Galatasaray için kötü başladı. Kaan Ayhan'ın 51. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan sarı-kırmızılı ekip, oyundan düştü. Mücadelenin 57. dakikasında Jordy Clasie, 66. dakikasında ise David Moller Wolfe'nin gollerine engel olamayan "Cimbom" sahadan 4-1 mağlup ayrıldı.

