Galatasaray, Bakambu'nun ayrılığını duyurdu

Sarı-kırmızılı kulüp, golcü futbolcu Cedric Bakambu'nun Real Betis'e transfer olduğunu duyurdu.

Real Betis, Bakambu'nun transferi için Galatasaray'a 5 milyon euro garanti ücret, anlaşmaya göre de 5 milyon 50 bin euro da bonus ödeyecek.

Galatasaray'dan transfer ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Cédric Bakambu’nun transferi konusunda Real Betis Balompié SAD ile anlaşmaya varılmıştır.



Yapılan anlaşmaya göre Real Betis Balompié SAD, şirketimize net 5.000.000 euro garanti ücret ile net 5.050.000 euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir."