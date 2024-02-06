Galatasaray-Bandırmaspor maçında 6 Şubat depremleri unutulmadı: Asrın felaketi anıldı

Galatasaray taraftarlar da depremin yıl dönümünde tribünlere çeşitli pankartlar astı.



Taraftarlar tribünlere, "Bu destek hiç bitmeyecek", "85 milyon tek yürek, biz beraberiz sonsuza dek", "Unutmadık, unutmayacağız, yaralarımızı hep birlikte saracağız", "Hüzünde ve sevinçte 85 milyon hep birlikte", "Felaketin birinci yılında ultrAslan hep yanınızda", "Hep beraber sarılacak yaralar, umut dolacak yarınlar" ve "Zor zamanlarda bir arada, Türkiye dimdik ayakta" yazılı pankartlar astı.