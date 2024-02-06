Galatasaray-Bandırmaspor maçında 6 Şubat depremleri unutulmadı: Asrın felaketi anıldı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında evinde Bandırmaspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremleri unutmadı.
Mücadele öncesinde 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla tribünlerde pankartlara yer verilirken, futbolculardan da anlamlı mesajlar geldi.
ASRIN FELAKETİ UNUTULMADI
Maç öncesi müzik yayını yapılmazken, Galatasaraylı futbolcular da sahaya siyah formayla çıktı.
Galatasaraylı futbolcular, mücadele öncesinde ısınmaya, "6 Şubat'ı unutmadık, unutmayacağız" ve "Bu destek hiç bitmeyecek" yazılı, seremoniye ise depremden etkilenen illerin adı ve plaka kodunun yer aldığı tişörtle çıktı. Futbolcular, "Unutmadık, unutmayacağız" yazılı pankart taşıdı.
İstiklal Marşı öncesinde depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.
Galatasaray taraftarlar da depremin yıl dönümünde tribünlere çeşitli pankartlar astı.
Taraftarlar tribünlere, "Bu destek hiç bitmeyecek", "85 milyon tek yürek, biz beraberiz sonsuza dek", "Unutmadık, unutmayacağız, yaralarımızı hep birlikte saracağız", "Hüzünde ve sevinçte 85 milyon hep birlikte", "Felaketin birinci yılında ultrAslan hep yanınızda", "Hep beraber sarılacak yaralar, umut dolacak yarınlar" ve "Zor zamanlarda bir arada, Türkiye dimdik ayakta" yazılı pankartlar astı.
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