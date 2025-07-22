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Galatasaray, Bankalar Birliği'nden ayrıldı

Galatasaray, Bankalar Birliği anlaşmasından tamamen çıkıldığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray, Bankalar Birliği'nden ayrıldı

Galatsaray tarafından Kamuyu Aydınlatma Plarformu'na (KAP) yapılan açıklamada, 

"T.C. Ziraat Bankası A.Ş ve Denizbank A.Ş.'den oluşan konsorsiyum ile Şirketimiz arasında 03/2021 döneminde imzalanmış, 05/2021 döneminde ve 02/2023 döneminde yeniden yapılandırılarak vadesi 05/2030 dönemine kadar uzatılan, kamuoyunda Bankalar Birliği yapılandırması olarak bilinen kredi anlaşması kapsamında, Şirketimizin kullanmış olduğu tüm krediler ve bu kredilere ilişkin faizler tamamen kapatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı. 

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