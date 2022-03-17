Galatasaray-Barcelona karşılaşması (Canlı anlatım)

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray, ilk karşılaşmada deplasmanda golsüz berabere kaldığı Barcelona'yı konuk ediyor.



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR;

6. dakikada ilk tehlikeli atağı Galatasaray gerçekleştirdi. Savunmanın solundan uzun atılan topa hareketlenen Gomis, savunmanın arkasına sarkarak ceza sahasına girdi. İki rakibinin savunduğu Gomis'in şutunda araya giren Eric Garcia meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.



10. dakikada Busquets'in ara pasıyla ceza sahası yayı içinde buluşan Frenkie De Jong'un kaleciyle karşı karşıya vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.



13. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Babel'in yerden şutunda kaleci Ter Stegen sağına yatarak meşin yuvarlağın sahibi oldu.



26. dakikada Pedri'nin ceza sahası yayı içinden uygun durumda vuruşunda, top üstten auta gitti.



28. dakikada sarı-kırmızılı takım aradığı golü duran topta buldu. Sağdan Cicaldau'nun kullandığı kornerde altıpas gerisine hareketlenen Marcao'nun uçarak kafayla vurduğu top, ağlarla buluştu: 1-0.



37. dakikada Barcelona beraberliği yakaladı. Fernan Torren'in pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Pedri, Marcao ve Berkan'dan sıyrıldıktan sonra karşı karşıya kaldığı Pena'nın sağından fileleri havalandırdı: 1-1.



45+3. dakikada Adama Traore'nin sağdan ortasında, altıpas üzerinde yükselen Aubameyang'ın kafayla vurduğu top üst direğe de çarparak auta çıktı.



Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

FEGHOULI KADRODA YOK



Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Sofiane Feghouli, Barcelona maçının kadrosunda yer almadı. Beşiktaş maçında sakatlığından dolayı devre arasında oyundan alınan Feghouli, sakatlığının tam olarak geçmemesi nedeniyle Barcelona maçının kadrosuna alınmadı. Galatasaray Teknik Direktörü Torrent, karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamada, “Feghouli'yi kas ağrısı nedeniyle Beşiktaş maçında oyundan almak zorunda kalmıştık. Onunla konuştuk ve bu maçta oynamamasının daha iyi olacağını söyledi. Dolayısıyla böyle karar verdik” ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılı takımda Feghouli yerine Rumen futbolcu Cicaldau ilk 11’de yer aldı.



Öte yandan sakatlığı bulunan Arda Turan ile UEFA listesinde yer almayan Omar Elabdelloui de Feghouli’nin yanı sıra kadroda yer almayan diğer isimler oldu.



BARCELONA’DA 3 DEĞİŞİKLİK



Barcelona Teknik Direktörü Xavi, takımının İspanya La Liga’da oynadığı ve 4-0’lık galibiyetle ayrıldığı Osasuna müsabakasının ilk 11’inde 3 değişiklik yaptı. Xavi; UEFA listesinde bulunmayan Daniel Alves yerine Dest’e, Gavi yerine Frenkie De Jong’a, Dembele yerine ise Traore’ye ilk 11’de şans tanıdı.



Barcelona, Galatasaray deplasmanında sahaya şu ilk 11’le çıktı: Ter Stegen, Dest, Pique, Garcia, Alba, Busquets, Frenkie De Jong, Pedri, Torres, Traore, Aubameyang.



DEV MAÇ KAPALI GİŞE



Galatasaray ile Barcelona arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşması kapalı gişe oynandı. 0-0’lık ilk maçın rövanşında dev rakibini Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde konuk eden sarı-kırmızılı takımın taraftarları, tribünleri hınca hınç doldurdu. Biletler, satışa çıktıktan dakikalar sonra tükenmişti.



HAGI VE POPESCU TRİBÜNDE



Galatasaray ve Barcelona'da forma giymiş olan efsane futbolcular Hagi ve Popescu, Galatasaray - Barcelona karşılaşmasını tribünden takip etti. Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu, daha önce formasını giydiği iki Avrupa takımının mücadelesini birlikte izledi.



İLK 11'LER

Galatasaray: Pena, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Kerem, Babel, Gomis

﻿Barcelona: Ter Stegen, Dest, Pique, Garcia, Alba, Busquets, Pedri, Frenkie De Jong, Ferran Torres, Adama Traore, Aubameyang