Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona karşısında
20.09.2026 16:38
Galatasaray-Barcelona maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesinde İspanyol devi Barcelona ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Peki, Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman oynanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Barcelona ile heyecan seviyesi oldukça yüksek bir karşılaşmaya çıkacak. Kadrosunda Lamine Yamal, Rapinha gibi yıldız isimlerin yer aldığı Barcelona'yı mağlup etmeye çalışacak olan Galatasaray, hazırlıklarına devam ediyor. Peki, Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman?
GALATASARAY-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında İspanya'nın güçlü ekibi Barcelona'yı konuk edecek.
Galatasaray-Barcelona maçı, 13 Ekim Salı günü saat 22.00'da başlayacak ve RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak.
GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ
13 Ekim 2026
21:00 Galatasaray - Barcelona
21 Ekim 2026
19:45 Lille - Galatasaray
3 Kasım 2026
20:45 Galatasaray - Stuttgart
24 Kasım 2026
20:45 Galatasaray - Aston Villa
8 Aralık 2026
23:00 AEK Athens - Galatasaray
19 Ocak 2027
20:45 Galatasaray - Feyenoord
27 Ocak 2027
23:00 PSG - Galatasaray