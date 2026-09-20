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Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona karşısında

20.09.2026 16:38

Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona karşısında
Anadolu Ajansı

Galatasaray-Barcelona maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Aydın Kayar
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesinde İspanyol devi Barcelona ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Peki, Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman oynanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Barcelona ile heyecan seviyesi oldukça yüksek bir karşılaşmaya çıkacak. Kadrosunda Lamine Yamal, Rapinha gibi yıldız isimlerin yer aldığı Barcelona'yı mağlup etmeye çalışacak olan Galatasaray, hazırlıklarına devam ediyor. Peki, Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman?

 

GALATASARAY-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

 

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında İspanya'nın güçlü ekibi Barcelona'yı konuk edecek.

 

Galatasaray-Barcelona maçı, 13 Ekim Salı günü saat 22.00'da başlayacak ve RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak.

 

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ

 

13 Ekim 2026

 

21:00 Galatasaray - Barcelona

 

21 Ekim 2026

 

19:45 Lille - Galatasaray

 

3 Kasım 2026

 

20:45 Galatasaray - Stuttgart

 

24 Kasım 2026

 

20:45 Galatasaray - Aston Villa

 

8 Aralık 2026

 

23:00 AEK Athens - Galatasaray

 

19 Ocak 2027

 

20:45 Galatasaray - Feyenoord

 

27 Ocak 2027

 

23:00 PSG - Galatasaray

 