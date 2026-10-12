Galatasaray-Barcelona maçı öncesi karaborsa bilet operasyonu, 10 şüpheli gözaltına alındı
12.10.2026 10:01
Son Güncelleme: 12.10.2026 10:21
Galatasaray, Barcelona'yı yenmesi durumunda bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini alacak.
Galatasaray'ın Barcelona'yı konuk edeceği maç öncesi karaborsa bilet operasyonu düzenlendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında oynanacak Galatasaray - Barcelona maçı için karaborsa bilet satanlara yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta yarın oynanacak maçta karaborsa bilet satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Çalışmaların ardından adres ve kimlikleri tespit edilen 10 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
Galatasaray-Barcelona maçı 13 Ekim Salı günü saat 22.00'de, RAMS Park'ta oynanacak.
BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan söz konusu operasyona ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında,
13/10/2026 tarihinde gerçekleşecek olan Galatasaray - Barcelona futbol takımları arasında oynanacak müsabakaya ilişkin sosyal medya üzerinden yapılan açık kaynak araştırmalarında; 6222 SKM 15/6 (Uygun Görülen Yerler ve Görevliler Dışında Bilet Satışı Yapmak) maddesi kapsamında suç içerikli paylaşımda bulunduğu değerlendirilen şüphelilerin tespit edilmesi üzerine yapılan detaylı çalışmada bu şüphelilerin kendilerine ait kombine maç biletlerini fahiş fiyatlar ile başkalarına sattıklarının tespiti nedeniyle toplam 10 kişi hakkında arama el koyma ve gözaltı kararı verilmiştir"