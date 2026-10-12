Galatasaray-Barcelona maçı öncesi karaborsa bilet operasyonu, 10 şüpheli gözaltına alındı

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan söz konusu operasyona ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında,

13/10/2026 tarihinde gerçekleşecek olan Galatasaray - Barcelona futbol takımları arasında oynanacak müsabakaya ilişkin sosyal medya üzerinden yapılan açık kaynak araştırmalarında; 6222 SKM 15/6 (Uygun Görülen Yerler ve Görevliler Dışında Bilet Satışı Yapmak) maddesi kapsamında suç içerikli paylaşımda bulunduğu değerlendirilen şüphelilerin tespit edilmesi üzerine yapılan detaylı çalışmada bu şüphelilerin kendilerine ait kombine maç biletlerini fahiş fiyatlar ile başkalarına sattıklarının tespiti nedeniyle toplam 10 kişi hakkında arama el koyma ve gözaltı kararı verilmiştir"