Galatasaray-Barcelona maçının hakemi belli oldu

Galatasaray , UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı 2. hafta maçında Barcelona ile karşı karşıya gelecek.

13 Ekim Salı günü RAMS Park'ta oynanacak olan müsabaka saat 22.00'de başlayacak.

Galatasaray 'ın Avrupa'daki kritik maçını yönetecek olan hakem de belli oldu. Mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonundan Marco Guida yönetecek.

Guida'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Fabio Maresca olacak.

VAR koltuğunda ise Marco Di Bello oturacak. AVAR'da da Aleandro Di Paolo olacak.