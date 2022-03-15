Galatasaray - Barcelona UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş mücadelesi saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

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Galatasaray UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında evinde Barcelona’yı ağırlayacak.



İspanya’daki ilk maçta Barcelona ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, iç sahadaki maçta gol bulmayı istiyor.



Deplasman gol avantajının artık geçerli olmadığı UEFA organizasyonlarında, karşı karşıya gelen 2 takımdan biri, müsabakalardaki toplam skorda önde olması durumunda turu atlamış olacak.



La Liga'da 12 maçtır yenilmeyen Barcelona, ligdeki son 5 maçında 4 galibiyet 1 beraberlik aldı.



İspanyol ekibi, Xavi Hernandez’in teknik direktörlük görevine gelmesinden sonra yükselişe geçti ve ligde 3. Sırada 51 puanla bulunuyor.



Galatasaray ise Lig’de son 5 maçında 1 beraberlik 1 mağlubiyet ve 3 galibiyet aldı. Sarı kırmızlı takım başında bulunan Torrent 1.22 puan ortalaması yakaladı.



BARCELONA-GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 TURU MÜCADELESİ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?



UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında yapılacak olan Galatasaray-Barcelona karşılaşması 17 Mart Perşembe günü saat 20.45’te (TSİ) oynanacak. Mücadele EXXEN platformunda naklen yayınlanacak.



İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER



Konuk ekip Barcelona’da adı UEFA’ya verilen listee yer almayan Dani Alves dışında, sakatlıkları bulunan Sergi Roberto, Samuel Umtiti, Ansu Fati, Alex Balde takımlarına destek veremeyecekler.



Temsilcimiz Galatasaray’da ise eksik oyuncu bulunmuyor.



MUHTEMEL 11’LER



GALATASARAY: Peña, Boey, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Babel, Kerem, Mohamed,



BARCELONA: Ter Stegen, Dest, Pique, Garcia, Alba, Busquets, Pedri, De Jong, Traore, Depay, Aubameyang

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