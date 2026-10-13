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Galatasaray, Barcelona'ya diş geçiremedi. Sarı-kırmızılılar, 5 gollü maçta kaybetti

13.10.2026 20:47

Son Güncelleme: 13.10.2026 23:54

Galatasaray, Barcelona'ya diş geçiremedi. Sarı-kırmızılılar, 5 gollü maçta kaybetti
Anadolu Ajansı

Galatasaraylı Lemina ile Barcelona'dan Lamine Yamal arasında maç içinde kısa bir süre gerginlik yaşandı.

NTV.com.tr - Haber Merkezi
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı 2. hafta maçında Barcelona'ya mağlup oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı 2. hafta maçında Galatasaray ile İspanyol temsilcisi Barcelona karşı karşıya geldi.

 

RAMS Park'ta oynanan müsabaka, Barcelona'nın 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

 

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Joao Cancelo, 50. dakikada Fermin, 53. dakikada Gordon ve 65. dakikada Karim Adeyemi kaydetti. Galatasaray'ın tek sayısı 28. dakikada Batrakov'dan geldi.

 

Sarı-kırmızılıların 34. dakikada Barış Alper Yılmaz ile bulduğu gol, VAR kontrolü sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

 

Galatasaray, bu skorun ardından Şampiyonlar Ligi'ne 2'de 0 ile başladı ve henüz puanla tanışamadı. 2'de 2 yapan Barcelona ise puanını 6'ya yükseltti.

 

Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Lille deplasmanına çıkacak. Barcelona ise PSG'ye konuk olacak.

23:44
UĞURCAN'DAN BİR KURTARIŞ DAHA
83. Dakika: Barcelona 5. gole yaklaştı. Lamine Yamal'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Gabriel Jesus'un şutunu kaleci Uğurcan kornere çeldi.
23:27
BARCELONA 4'Ü BULDU
65. Dakika: Barcelona farkı 3'e yükseltti. Etkili gelen konuk ekipte sol çaprazda topla buluşan Adeyemi'nin tek vuruşu fileleri sarstı ve skor 4-1'e geldi.
Reuters
23:15
FARK 2'YE ÇIKTI
53. Dakika: Fark 2'ye çıktı. Barcelona sağ kanattan Lamine Yamal ile etkili geldi. İspanyol futbolcunun içeri çevirdiği topu kontrol eden Gordon'un vuruşu ağlarla buluştu ve skor 3-1 oldu.
Reuters
23:11
BARCELONA'NIN 2. GOLÜ
50. Dakika: Barcelona öne geçti. Sağ kanattan yapılan ortayı kafasıyla tamamlayan Fermin'in vuruşu ağları sarstı ve skor 2-1 oldu.
Reuters
23:07
BARCELONA TEHLİKESİ
46. Dakika: Barcelona çok etkili geldi. Yamal'ın sağ kanattan ayak dışı ortasını artka direkte tamamlamak isteyen Gordon'un yakın mesafeden vuruşu auta gitti.
22:48
UĞURCAN NEFİS UZANDI
45+1. Dakika: Uğurcan'dan harika kurtarış. Barcelona atağında ceza sahasında topla buluşan Gordon'un köşeye plase vuruşunu kaleci Uğurcan son anda çeldi.
Reuters
22:45
MAÇTA EŞİTLİK VAR
43. Dakika: Barcelona eşitliği sağladı. Galatasaray ceza sahasında yaşanan karambol sonrası savunma arkasına sarkan Cancelo'nun tek vuruşu filelerle buluştu ve skor 1-1'e geldi.
Reuters
22:35
GOL İPTAL EDİLDİ
34. Dakika: Galatasaray'ın 2. golü iptal edildi. Kazanılan kornerde ceza sahasına yapılan ortaya yükselen Victor Osimhen'in kafa vuruşunu Barış Alper Yılmaz tamamladı. VAR kontrolü sonrası gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
22:29
GALATASARAY ÖNDE
28. Dakika: Galatasaray öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Rafael Leao'nun yay üzerine çevirdiği topa gelişine vuran Batrakov'un şutu köşeden ağlarla buluştu ve skor 1-0'a geldi.
Reuters
22:18
UĞURCAN GEÇİT VERMEDİ
16. Dakika: Uğurcan'dan kritik kurtarış. Savunma arkasına sarkan Gordon'un karşı karşıya vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.
22:15
POZİSYON VE GERGİNLİK
13. Dakika: Barcelona etkili geldi. Sağ kanattan topla hareketlenen Lamine Yamal'ın ceza sahası dışından vuruşu üsttena auta gitti. Pozisyon sonrası Galatasaraylı Lemina ile Yamal arasında gerginlik yaşandı.
Reuters
22:00
İLK DÜDÜK ÇALDI
Galatasaray-Barcelona maçı başladı.
Reuters
21:46
FLICK: "GALATASARAY'IN PLANINI BİLİYORUZ"
Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick: "Galatasaray bize baskı yapacak. Atmosfer yoğun olacak. Dani Olmo'yu santrfor oynatarak bir plan yaptım. En güçlü yönümüz olan topa sahip olma oyunumuzu sahaya yansıtmalıyız. Öz güvenimiz iyi."
Reuters
21:28
BURUK: "BUNU BEKLEMİYORDUK"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: "Olmo'nun santrfor oynamasını beklemiyorduk. Adeyemi, Gordon veya Gabriel Jesus beklediğimiz opsiyondu. Daha çok topa sahip olmaya çalışacaklar. Biz de ona göre planlarımızı yaptık."
Anadolu Ajansı
20:51
GÜNDOĞAN: "HERKESE KARŞI KAZANABİLİRİZ"
İlkay Gündoğan: "Önemli olan bu tür maçlarda sakin olmak. Tabii ki belirli anlarda taraftarımıza ihtiyacımız olacak. Evimizde taraftarımız bizimle olduğunda inanıyoruz ki herkese karşı kazanabiliriz."
Anadolu Ajansı
20:47
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez, Jakobs, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Batrakov, Yunus Akgün, Leao, Osimhen. Barcelona: Joan Garcia, Cancelo, Eric Garcia, Cubarsi, Gerard Martin, Rodri, Pedri, Fermin, Lamine Yamal, Gordon, Olmo.

BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK

 

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son Kasımpaşa mücadelesinin ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

 

Galatasaray, RAMS Park'taki müsabakaya Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez, Ismail Jakobs, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Rafael Leao ve Victor Osimhen ilk 11'iyle başladı.

 

Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde ise Jankat Yılmaz, Enes Büyük, El Chadaille Bitshiabu, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Abdülkerim Bardakcı, Berat Luş ve Renato Nhaga yer aldı.

 

Teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı iç sahada 3-1 yendikleri maçın ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

 

Buruk, Kasımpaşa karşısında ilk 11'de oynayan Abdülkerim Bardakcı, Sara ve Deniz Gül'ü yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Eren Elmalı, Lemina ve Osimhen'i sahaya sürdü.

 

OSIMHEN VE LEMINA GERİ DÖNDÜ

 

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen ile Gabonlu oyuncusu Mario Lemina, 4 resmi maçın ardından ilk 11'deki yerini aldı.

 

Son olarak Süper Lig'in 4. haftasındaki İstanbul Başakşehir müsabakasına ilk 11'de başlayan ve sakatlıkları sebebiyle bir süre takımdan uzak kalan Lemina ve Osimhen, 3 lig ve 1 Şampiyonlar Ligi maçının ardından ilk 11'e döndü.

 

Lemina ve Osimhen, bu süreçte son oynanan Kasımpaşa maçında sonradan oyuna dahil olmuşlardı.

 

EREN 2 MAÇ SONRA 11'DE

 

Galatasaray'ın milli oyuncusu Eren Elmalı, 2 resmi maçın ardından Barcelona karşılaşmasına ilk 11'de başladı.

 

Son olarak Süper Lig'in 5. haftasındaki Kocaelispor maçında ilk 11'de yer alan, sonraki Trabzonspor ve Kasımpaşa müsabakalarına yedek başlayan Eren, 2 karşılaşmanın ardından ilk 11'e döndü.

 

Ayrıca milli oyuncu, Portekiz ekibi Sporting'e karşı oynanan maçla beraber bu sezon iki Şampiyonlar Ligi müsabakasına da ilk 11'de başladı.

 

KONUK EKİPTE 4 DEĞİŞİKLİK

 

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (LaLiga) 8. haftasında konuk ettikleri Getafe'yi 3-0 yendikleri son maçın ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.

 

İspanya ekibi, RAMS Park'taki maça Joan Garcia, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Anthony Gordon ve Dani Olmo ilk 11'iyle başladı.

 

Barcelona'nın yedek kulübesinde ise Wojciech Szczesny, Dominik Livakovic, Alejandro Balde, Brian Farinas, Gavi, Gabriel Jesus, Xavi Espart, Karim Adeyemi, Marc Bernal, Jules Kounde ve Hamza Abdelkarim yer aldı.

 

Hansi Flick, son Getafe maçında ilk 11'de şans verdiği Kounde, Espart, Gavi ve Jesus'u yedeğe çekti. Alman teknik adam, bu oyuncuların yerine Cancelo, Cubarsi, Pedri ve Fermin Lopez'e şans verdi.

 

LIVAKOVIC, BU KEZ BARCELONA İLE GELDİ

 

Barcelona'nın Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, 596 gün sonra RAMS Park'a geldi.

 

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Hırvat kaleci, en son 24 Şubat 2025 tarihinde Süper Lig'in 25. haftasında sarı-lacivertlilerin Galatasaray ile 0-0 berabere kaldığı derbi maçta yedek kulübesinde bulundu.

 

BARCELONA, BİN 671 GÜN SONRA RAMS PARK'TA

 

Barcelona, bin 671 gün sonra Galatasaray ile yeniden RAMS Park'ta karşılaştı.

 

Son olarak 17 Mart 2022 tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turu rövanş maçında sarı-kırmızılı takımla karşılaşan İspanya ekibi, Pedri ve Pierre-Emerick Aubameyang'ın golleriyle sahadan 2-1 galip ayrılmıştı.

 

Söz konusu karşılaşmada Barcelona'nın ilk 11'inde yer alan Pedri ve Eric Garcia, bugünkü mücadeleye de ilk 11'de başladı.

 

FİLİSTİN VE GAZZE MESAJLARI

 

Galatasaraylı taraftarlar, kale arkasında bulunan tribünlerde maç öncesi Filistin ve Gazze için pankartlar açtı.

 

Açılan pankartlarda İngilizce "İnsanlık, Gazze'de vicdanını kaybetti" ve "Özgür Filistin" ifadeleri yer aldı.

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