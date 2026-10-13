Galatasaray, Barcelona'ya diş geçiremedi. Sarı-kırmızılılar, 5 gollü maçta kaybetti

BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray 'da teknik direktör Okan Buruk, son Kasımpaşa mücadelesinin ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Galatasaray, RAMS Park'taki müsabakaya Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez, Ismail Jakobs, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Rafael Leao ve Victor Osimhen ilk 11'iyle başladı.

Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde ise Jankat Yılmaz, Enes Büyük, El Chadaille Bitshiabu, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Abdülkerim Bardakcı, Berat Luş ve Renato Nhaga yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı iç sahada 3-1 yendikleri maçın ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Buruk, Kasımpaşa karşısında ilk 11'de oynayan Abdülkerim Bardakcı, Sara ve Deniz Gül'ü yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Eren Elmalı, Lemina ve Osimhen'i sahaya sürdü.

OSIMHEN VE LEMINA GERİ DÖNDÜ

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen ile Gabonlu oyuncusu Mario Lemina, 4 resmi maçın ardından ilk 11'deki yerini aldı.

Son olarak Süper Lig'in 4. haftasındaki İstanbul Başakşehir müsabakasına ilk 11'de başlayan ve sakatlıkları sebebiyle bir süre takımdan uzak kalan Lemina ve Osimhen, 3 lig ve 1 Şampiyonlar Ligi maçının ardından ilk 11'e döndü.

Lemina ve Osimhen, bu süreçte son oynanan Kasımpaşa maçında sonradan oyuna dahil olmuşlardı.

EREN 2 MAÇ SONRA 11'DE

Galatasaray'ın milli oyuncusu Eren Elmalı, 2 resmi maçın ardından Barcelona karşılaşmasına ilk 11'de başladı.

Son olarak Süper Lig'in 5. haftasındaki Kocaelispor maçında ilk 11'de yer alan, sonraki Trabzonspor ve Kasımpaşa müsabakalarına yedek başlayan Eren, 2 karşılaşmanın ardından ilk 11'e döndü.

Ayrıca milli oyuncu, Portekiz ekibi Sporting'e karşı oynanan maçla beraber bu sezon iki Şampiyonlar Ligi müsabakasına da ilk 11'de başladı.

KONUK EKİPTE 4 DEĞİŞİKLİK

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (LaLiga) 8. haftasında konuk ettikleri Getafe'yi 3-0 yendikleri son maçın ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.

İspanya ekibi, RAMS Park'taki maça Joan Garcia, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Anthony Gordon ve Dani Olmo ilk 11'iyle başladı.

Barcelona'nın yedek kulübesinde ise Wojciech Szczesny, Dominik Livakovic, Alejandro Balde, Brian Farinas, Gavi, Gabriel Jesus, Xavi Espart, Karim Adeyemi, Marc Bernal, Jules Kounde ve Hamza Abdelkarim yer aldı.

Hansi Flick, son Getafe maçında ilk 11'de şans verdiği Kounde, Espart, Gavi ve Jesus'u yedeğe çekti. Alman teknik adam, bu oyuncuların yerine Cancelo, Cubarsi, Pedri ve Fermin Lopez'e şans verdi.

LIVAKOVIC, BU KEZ BARCELONA İLE GELDİ

Barcelona'nın Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, 596 gün sonra RAMS Park'a geldi.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Hırvat kaleci, en son 24 Şubat 2025 tarihinde Süper Lig'in 25. haftasında sarı-lacivertlilerin Galatasaray ile 0-0 berabere kaldığı derbi maçta yedek kulübesinde bulundu.

BARCELONA, BİN 671 GÜN SONRA RAMS PARK'TA

Barcelona, bin 671 gün sonra Galatasaray ile yeniden RAMS Park'ta karşılaştı.

Son olarak 17 Mart 2022 tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turu rövanş maçında sarı-kırmızılı takımla karşılaşan İspanya ekibi, Pedri ve Pierre-Emerick Aubameyang'ın golleriyle sahadan 2-1 galip ayrılmıştı.

Söz konusu karşılaşmada Barcelona'nın ilk 11'inde yer alan Pedri ve Eric Garcia, bugünkü mücadeleye de ilk 11'de başladı.

FİLİSTİN VE GAZZE MESAJLARI

Galatasaraylı taraftarlar, kale arkasında bulunan tribünlerde maç öncesi Filistin ve Gazze için pankartlar açtı.

Açılan pankartlarda İngilizce "İnsanlık, Gazze'de vicdanını kaybetti" ve "Özgür Filistin" ifadeleri yer aldı.