Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini uzattığını duyurdu.

22 yaşındaki oyuncu 2026-2027 sezonu sonuna kadar sarı kırmızılı takımın formasını giyecek.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesi 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır" denildi.

Barış Alper Yılmaz imzadan sonra kulüp televizyonuna verdiği röportajda, "Galatasaray formasını onurla ve gururla taşıyorum. Uzun yıllar Galatasaray formasını taşımak istiyorum. Bana güvenen yönetimimize çok teşekkür ederim. Bu sene şampiyon olup, gelecek sezon da Galatasaray formasını Avrupa'da terletmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.